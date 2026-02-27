Fakta-fakta Mahasiswi UIN Suska Riau Dibacok Teman Jelang Sidang Skripsi

Headline
SEORANG mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atau UIN Suska Riau dibacok oleh seorang mahasiswa di kampus, Kamis (26/2). Korban tengah menunggu sidang proposal skripsi di fakultas.
Salah seorang mahasiswa, Dimas menyampaikan saat kejadian korban sedang menunggu sidang di fakultas syari'ah dan hukum. Pelaku membawa kapak sehingga mahasiswa lain tidak berani menolong. Pembacokan diprakirakan terjadi pada pukul 8.30.
“Awalnya korban menunggu untuk sidang proposal di ruangan Fakultas Syariah dan Hukum. Kami sedang belajar di ruangan sebelah. Saat kami lihat keluar, tampak pelaku sedang membacok korban di depan ruangan. Kami tidak berani menolong karena pelaku membawa kapak,” ujarnya.
Kemudian, keamanan kampus dapat mengamankan pelaku setelah pelaku melayangkan senjata tajam tersebut.
Kasatreskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Rian Diansyah menyampaikan pelaku telah diamankan di Polsek Binawidya. Kepolisian mendalami motif yang dilakukan pelaku. Meski demikian motifnya diduga hubungan percintaan. Namun pihak kepolisian masih menyelidiki lebih jauh.
“Pelaku sudah diamankan di Polsek Binawidya bersama barang bukti senjata tajam berupa kapak dan parang," ujar AKP Anggi.
Korban saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru akibat luka bacok pada bagian kepala dan tangan. Korban diketahui bernama Faradhila Ayu Pramesi, 23. Sedangkan ersangka berinisial R, 21. direncanakan Korban disebut akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad untuk perawatan lanjutan. (Ant/H-4)
