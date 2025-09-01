Respons Dinamika Sosial, KAI Daop 4 Ajak Masyarakat Jaga Fasilitas Publik

Stasiun Tegal(Dok KAI)

MERESPONS dinamika demonstrasi, KAI Daop 4 Semarang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan bersama, khususnya dalam menjaga fasilitas publik yang menjadi kebutuhan banyak orang, termasuk sarana dan prasarana PTKAI.



Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo, mengingatkan bahwa fasilitas publik seperti stasiun, kereta api, halte, dan terminal, dan lainnya merupakan sarana vital yang mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Keberadaan fasilitas ini penting untuk tetap terjaga agar manfaatnya bisa dirasakan secara berkelanjutan.



"KAI percaya bahwa masyarakat dapat terus menjaga suasana kondusif dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Dengan sikap saling menghormati dan menjaga, semua kegiatan dapat berlangsung tertib dan damai," ujar Franoto, melalui keterangan resmi, dikutip Senin (1/9).



Franoto menegakan KAI Daop 4 bersama stakeholder terkait tetap berupaya memastikan layanan transportasi kereta api di wilayah Daop 4 berjalan aman, nyaman, dan tepat waktu.



Petugas KAI Daop 4 siap membantu agar masyarakat tetap merasa aman dan nyaman selama menggunakan transportasi kereta api. Partisipasi seluruh masyarakat dalam menjaga suasana kondusif akan sangat mendukung kelancaran aktivitas dan mobilitas bersama.



"Kami berharap situasi dapat berlangsung aman dan damai di tengah adanya dinamika sosial seperti aksi unjuk rasa, sehingga aktivitas masyarakat bisa berjalan normal kembali. Mari kita saling menjaga bersama fasilitas publik seperti kereta api dan stasiun yang ada agar tetap bermanfaat untuk generasi sekarang maupun yang akan datang," pungkas Franoto. (JI/E-4)