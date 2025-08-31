Hindari Demo, Siswa SD di Temanggung Belajar dari Rumah Secara Daring

Ilustrasi(Antara)

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah melakukan berbagai penyesuaian dalam kegiatan belajar mengajar para siswa, terutawa siswa SD di Kecamatan Temanggung agar belajar dirumah secara daring mulai Senin (1/9).

Tujuannya agar para siswa tidk bersinggungan dengan rencana aksi demonstrasi yang akan berlangsung Senin (1/9) di halaman Gedung DPRD setempat.

"Pertimbangannya karena lokasi DPRD dekat dengan sejumlah lokasi sekolah di Kota Temanggung. Jadi supaya siswa tidak ikut ikutan,"cetus Keplaa Dindikpora Agus Sujarwo kepada wartawan, Minggu (1/9).

Baca juga : Siswa di Temanggung Terganggu Dengan Belajar Daring

Ia menyebutkan, di wilayah Kecamatan Temanggung terdapat sekitar 20 an SD negeri dan swasta. Terhadap mereka akan diterapkan pembelajaran jarak jauh secara daring.

Agus melanjutkan, penyesuaian pelaksanaan kegiatan belajar mengajar juga diterapkan pada siswa sekolah menengan secara berbeda. Untuk tingkap SMP akan dipulangkan lebih awal pada pukul 12.00 wib. Pada kondisi normal biasanya siswa SMP pulang sekolah pukul 13.30 wib.

Adapun untuk siswa SMA sederajat yang biasanya pulang sekolah pukul 16.00 wib akan dipulangkan lebih lambat dari hari biasa. Pada Senin (1/9) mereka akan pulang antara pukul 17.00 hingga pukul 17.30 wib. (H-1)