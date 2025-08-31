Headline
Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Tenaga Pendidik dan ASN Temanggung Diminta tak Pakai Seragam dan Kendaraan Dinas

Tosiani 
31/8/2025 14:56
Tenaga Pendidik dan ASN Temanggung Diminta tak Pakai Seragam dan Kendaraan Dinas
ASN dan para guru mengikuti Upacara Hardiknas di Temanggung, Jawa Tengah,(Dok.Pemkab Temanggung)

PARA tenaga pendidik dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, diminta tidak mengenakan seragam dan tidak mengendarai kendaraan dinas mulai Senin (1/9). 

Hal itu demi keamanan diri para pendidik dan ASN. Menyusul terjadinya aksi kerusuhan yang melibatkan massa di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir. Sebagai gantinya, mereka diminta mengenakan batik.

Instruksi tersebut disampaikan Kepala Dindikpora Kabupaten Temanggung Agus Sujarwo kepada wartawan, Minggu (31/8).

Baca juga : Ahmad Luthfi: Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni di Jateng Terus Digencarkan

"Tenaga pendidik, terutama ASN kami minta untuk tidak memakai seragam kedinasan, tapi sebaiknya memakai batik. Hal itu untuk keamanan diri,"ujar Agus.

Selain itu, untuk ASN di lingkungan Dindikpora juga dihimbau tidak memakai kendaraan dinas dahulu untuk sementara. Hal itu juga untuk keamann diri.

"ASN di lingkukan Dinas Pendidikan juga dihimbau tidak mengendarai kendaraan dinas,"pungkasnya. (H-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indriyani Astuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved