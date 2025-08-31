Demo Selesai, TNI dan Damkar Bersihkan Jalan Protokol di Pantura Brebes

Angota TNI Kodim 0713/Brebes sedang bersih-bersih di jalur Pantura Brebes.(MI/Suparji)

PASCAdemo yang berlangsung anarkis di Mapolres dan gedung DPRD Brebes, Jawa Tengah, yang menyisakan banyak sampah dan reruntuhan akibat dirusaknya sejumlah fasilitas publik, tim gabungan TNI Damkar dan petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes melakukan pembersihan jalan protokol di pantura Brebes, Minggu (31/8) pagi.

Petugas dari TNI dan petugas Dinas Kebersihan melakukan pembersihan sampah dan reruntuhan material bekas kerusuhan di depan gedung DPRD Brebes.

"Sedangkan petugas Damkar melakukan penyemprotan air untuk menghilangkan debu," ujar Kepala Satpol PP Brebes, Syamsul Haris.

Menurut Syamsul Haris, petugas juga melakukan pembersihan gedung DPRD Brebes. "Karena di gedung DPRD juga mengalami kerusakan akibat aksi anarkis perusakan dan pembakaran gedung yang dilakukan pada Sabtu kemarin," jelas Syamsul Haris.

Seperti diketahui, aksi massa melakukan aksi kerusuhan dan perusakan di sejumlah tempat fasilitas negara, seperti gedung dewan Mapolres dan sejumlah pos polisi, tidak hanya perusakan. Massa juga melakukan penjarahan barang-barang yang ada di gedung dewan. (JI/E-4)