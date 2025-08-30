Tim SAR Cari Warga yang Hilang di Perairan Pulau Kerdau Natuna

Personel SAR bersiap melakukan pencarian Suhardiman P, yang dilaporkan hilang saat memancing di perairan Pulau Kerdau, Natuna, Kepulauan Riau.(Dok. MI/Hendri Kremer.)

SEORANG warga bernama Suhardiman P, 32, dilaporkan hilang saat memancing di perairan Pulau Kerdau, Kecamatan Pulau Panjang, Kabupaten Natuna. Hingga Sabtu (30/8), korban belum juga ditemukan.

Informasi hilangnya korban pertama kali disampaikan oleh Samsir, 44, perwakilan Pemerintah Kecamatan Pulau Panjang. Warga sekitar sempat melakukan pencarian dengan perahu di sekitar lokasi, namun hasilnya nihil.

Menanggapi laporan tersebut, Tim SAR Gabungan dari Unit Siaga SAR Serasan bersama Pemerintah Kecamatan Pulau Panjang langsung dikerahkan menuju perairan Pulau Kerdau menggunakan RIB 03 Natuna.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Abdul Rahman, Ketika dihubungi wartawan membenarkan adanya laporan tersebut.

“Kami telah mengerahkan satu tim Unsur SAR Gabungan, termasuk USS Serasan dan pihak Kecamatan Pulau Panjang, untuk memperkuat personel yang sejak kemarin sudah melakukan pencarian di lokasi,” ujarnya.

Ia berharap operasi pencarian berjalan lancar dan korban segera ditemukan. Abdul Rahman juga mengimbau para nelayan maupun masyarakat yang melintas di sekitar perairan Pulau Kerdau untuk tetap waspada serta segera melapor jika menemukan tanda-tanda keberadaan korban.

Sementara itu, salah seorang teman nelayan korban, Jefri, 35, mengaku terakhir kali melihat Suhardiman pada Kamis sore saat berangkat memancing.

“Biasanya kalau memancing di sekitar Pulau Kerdau tidak sampai menginap. Tapi kali ini dia tidak pulang-pulang. Kami khawatir terjadi sesuatu di laut,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, pencarian terhadap Suhardiman masih terus dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur, di antaranya Posal Serasan, Polsek Serasan, Koramil Serasan, serta perangkat Desa Kerdau dan Pulau Panjang. (H-3)