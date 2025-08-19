Kompetisi Penyelamat Berskala Dunia Meriahkan HUT ke-80 RI di Balikpapan

Ilustrasi(Antara)

Indonesia Mining Emergency Response Community (IMERC) 2025 menjadi ajang pertemuan antara penyelamat Indonesia dengan komunitas global. Agenda itu digelar untuk meningkatkan kapasitas penyelamat nasional serta memperluas jejaring internasional. IMERC 2025 ditutup bertepatan dengan HUT ke-80 RI di Gedung GRN, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Selama empat hari penyelenggaraan, peserta mengikuti berbagai kompetisi tantangan seperti High Angle Rescue, Road Crash Rescue, Structural Fire Fighting Rescue, Confined Space Rescue, Underwater Rescue & Recovery, serta Theory Test.

Ketua GRN sekaligus Ketua Pelaksana IMERC 2025, Adri Thanada, memberikan apresiasi kepada seluruh peserta. Ia menegaskan bahwa kerja keras para rescuer adalah kontribusi nyata untuk memperkuat ketangguhan bangsa.

“Setiap keringat adalah bukti pengabdian. Mari kita terus berada di garda terdepan demi Indonesia yang lebih siap dan bermartabat di mata dunia,” ujar Adri dalam keterangan di Jakarta, Senin (18/8).

Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Brigjen Marsekal Edy Prakoso, menilai IMERC relevan dengan tantangan ketanggapdaruratan yang semakin kompleks.

“Bencana alam makin sering terjadi, risiko industri kian beragam, dan kebutuhan tim penyelamat terus meningkat. IMERC menjadi wadah penting untuk memperkuat kesiapan bersama,” tuturnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Inspektur Tambang Hendra Gunawan, yang menyoroti desain perayaan HUT ke-80 RI berbentuk angka 80 saling terhubung tanpa ujung sebagai simbol persatuan dan kedaulatan. Menurutnya, IMERC dengan pilar Training, Challenge, dan Charity sejalan dengan semangat kebangsaan itu.

Sementara itu, Sue Steele dari MERC Australia, mengapresiasi fasilitas dan standar penyelenggaraan IMERC. “Simulasi yang dibuat sangat realistis untuk menguji kemampuan rescuer di bawah tekanan. Kompetisi ini benar-benar berkelas dunia, dan MERC bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan IMERC,” ucap Steele.

Dalam kompetisi yang digelar, PT Freeport Indonesia berhasil menjadi overall winner, diikuti PT Cipta Kridatama dan PT Berau Coal. Tim asal Australia, Northern Star Resources, juga mencatat prestasi di beberapa kategori seperti Road Crash Rescue dan Confined Space Rescue, serta meraih penghargaan Best Team Safety. Kehadiran mereka menegaskan IMERC sebagai ajang berskala internasional.

Selain kompetisi, IMERC 2025 juga melibatkan UMKM lokal, menyalurkan bantuan sosial ke panti asuhan dan NGO, serta membuka lapangan kerja bagi lebih dari 300 orang. Acara ini disaksikan langsung oleh lebih dari 1.000 pengunjung di lokasi, serta ditonton lebih dari 20 ribu pemirsa daring melalui kanal resmi GRN. (Ant/E-3)