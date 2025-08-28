4.000 Bakau Ditanam di Pesisir Taman Hutan Raya Ngurah Rai

Konsistensi dan kerja sama antara Qnet dan Kodim 1611/Badung dalam menjaga kelestarian pesisir Bali sudah terbukti sejak 2022. Hingga kini, lebih dari 4.000 bibit bakau telah ditanam.(Dok. QNET)

KONSISTENSI dan kerja sama antara Qnet dan Kodim 1611/Badung dalam menjaga kelestarian pesisir Bali sudah terbukti sejak 2022. Hingga kini, lebih dari 4.000 bibit bakau telah ditanam. Saat ini, fokusnya adalah merawat sekaligus menambah jumlah bibit, karena tanaman bakau di pesisir mudah rusak akibat faktor alam maupun ulah manusia.

Ganang Rindarko, Direktur Qnet Indonesia, mengatakan tanaman bakau penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi pantai dari abrasi di pesisir Bali. Tanamanan bakau berperan mencegah abrasi dengan menahan terjangan ombak, tetapi juga bakau bisa menciptakan ekosistem yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata dan penelitian flora fauna.

"Kami menanam dan memelihara bibit bakau yang telah ditanam pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi selama 4 tahun terakhir, kami sudah menanam lebih dari 4.000 bibit bakau di Taman Hutan Raya Ngurah Rai Bali," ujar Ganang dalam keterangan resmi.

Karena tanaman bakau butuh perawatan, untuk perawatan bakau diserahkan kepada kelompok nelayan Batu Lumbang yang setiap hari menjaga Kawasan Hutan Raya Ngurah Rai. Langkah ini sebagai upaya serius Qnet dalam kelestarian lingkungan yang sejalan dengan kampanye Qnet Green Legacy, yaitu program reboisasi global Qnet yang diluncurkan pada tahun 2021.

Sementara itu, Komandan Kodim 1611/Badung Kolonel Inf Putu Tangkas Wiratawan mengatakan, penanaman bakau merupakan bagian dari agenda Kasad untuk menamam bakau yang untuk tahun ini memiliki tema Bersatu Dengan Alam Menuju Indonesia Hijau. Pihaknya menilai Qnet konsisten menjaga ekosistem pantai Bali.

"Buktinya sudah lebih dari 4.000 bibit bakau ditanam di lahan kritis. Kelestarian lingkungan membutuhkan peran semua pihak, baik itu dari pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan," ucapnya. (E-1)