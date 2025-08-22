Promo Diskon Tiket Kereta Api 20 Persen Diperpanjang Hingga 31 Agustus

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MANAGER Humas PT KAI Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon, Muhibbuddin, mengumumkan adanya perpanjangan masa promo diskon tiket 20% higga 31 Agustus 2025. Sebelumnya, promo diskon sudah berlangsung namun untuk jangka waktu pembelian pada 12-17 Agustus 2025. Perpanjangan promo dilakukan untuk mengakomodir banyaknya minat masyarakat untuk menggunakan jasa layanan kereta api.
“Promo ini merupakan bentuk apresiasi kepada pengguna layanan KAI yang ingin menikmati long weekend serta mengenang sejarah kemerdekaan dengan melakukan perjalanan yang aman dan nyaman dengan menggunakan kereta api," kata Muhibbuddin, Jumat (22/8).
Untuk menggunaan promo merdeka ini terdapat beberapa ketentuan, di antaranya pembelian tarif diskon dapat dilakukan di semua channel pembelian pada 21-31 Agustus 2025, tarif diskon berlaku untuk periode keberangkatan 21-31 Agustus 2025, tarif diskon berlaku untuk kereta api komersial di Jawa dan Sumatra.
Syarat lainnya yaitu promo tidak berlaku untuk kereta Luxury, Suite Class Compartment, Priority, Imperial, dan/atau kereta wisata lainnya. Diskon tidak berlaku pada tarif khusus dan tidak dapat digabungkan dengan reduksi dan/atau diskon lainnya, tiket dengan tarif diskon ini dapat dibatalkan atau diubah jadwalnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemduian tiket diskon juga berlaku selama alokasi tiket dengan tarif diskon masih tersedia.(M-2)
KCIC menyatakan belum ada keputusan terkait opsi dan skema restrukturisasi untuk pembayaran utang jumbo KCIC.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons wacana penyediaan kereta khusus perokok di kereta api jarak jauh.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi usulan Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan gerbong khusus untuk merokok
PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat lonjakan penumpang pada arus balik libur panjang HUT ke-80 RI, 18 Agustus 2025.
Pemasangan atribut ini merupakan bagian dari upaya KAI untuk ikut serta memeriahkan bulan kemerdekaan sekaligus menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan pegawai dan masyarakat.
Total tiket yang disiapkan menghadapi libur panjang akhir pekan dan libur bersama hari Waisak mencapai 23.404 kursi
Pemangkasan pohon diantaranya dilakukan di sekitar Stasiun Cirebon Prujakan di Jalan Nyi Mas Gandasari, Kota Cirebon, Kamis (17/4).
Selama Ramadan, PT KAI Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon, Jawa Barat, membagikan takjil gratis. Fasilitas lain untuk kenyamanan pengguna kereta api pun disiapkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved