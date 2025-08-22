Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Promo Diskon Tiket Kereta Api 20 Persen Diperpanjang Hingga 31 Agustus

Nurul Hidayah    
22/8/2025 17:23
Promo Diskon Tiket Kereta Api 20 Persen Diperpanjang Hingga 31 Agustus
Penumpang kereta api(Dok: Humas Daop 3 Cirebon)

MANAGER Humas PT KAI Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon, Muhibbuddin, mengumumkan adanya perpanjangan masa promo diskon tiket 20% higga 31 Agustus 2025. Sebelumnya, promo diskon sudah berlangsung namun untuk jangka waktu pembelian pada 12-17 Agustus 2025. Perpanjangan promo dilakukan untuk mengakomodir banyaknya minat masyarakat untuk menggunakan jasa layanan kereta api.

“Promo ini merupakan bentuk apresiasi kepada pengguna layanan KAI yang ingin menikmati long weekend serta mengenang sejarah kemerdekaan dengan melakukan perjalanan yang aman dan nyaman dengan menggunakan kereta api," kata Muhibbuddin, Jumat (22/8).

Untuk menggunaan promo merdeka ini terdapat beberapa ketentuan, di antaranya pembelian tarif diskon dapat dilakukan di semua channel pembelian pada 21-31 Agustus 2025, tarif diskon berlaku untuk periode keberangkatan 21-31 Agustus 2025, tarif diskon berlaku untuk kereta api komersial di Jawa dan Sumatra.

Syarat lainnya yaitu promo tidak berlaku untuk kereta Luxury, Suite Class Compartment, Priority, Imperial, dan/atau kereta wisata lainnya. Diskon tidak berlaku pada tarif khusus dan tidak dapat digabungkan dengan reduksi dan/atau diskon lainnya, tiket dengan tarif diskon ini dapat dibatalkan atau diubah jadwalnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemduian tiket diskon juga berlaku selama alokasi tiket dengan tarif diskon masih tersedia.(M-2) 
 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Siti Retno Wulandari
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved