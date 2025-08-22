Promo Diskon Tiket Kereta Api 20 Persen Diperpanjang Hingga 31 Agustus

Penumpang kereta api(Dok: Humas Daop 3 Cirebon)

MANAGER Humas PT KAI Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon, Muhibbuddin, mengumumkan adanya perpanjangan masa promo diskon tiket 20% higga 31 Agustus 2025. Sebelumnya, promo diskon sudah berlangsung namun untuk jangka waktu pembelian pada 12-17 Agustus 2025. Perpanjangan promo dilakukan untuk mengakomodir banyaknya minat masyarakat untuk menggunakan jasa layanan kereta api.

“Promo ini merupakan bentuk apresiasi kepada pengguna layanan KAI yang ingin menikmati long weekend serta mengenang sejarah kemerdekaan dengan melakukan perjalanan yang aman dan nyaman dengan menggunakan kereta api," kata Muhibbuddin, Jumat (22/8).

Untuk menggunaan promo merdeka ini terdapat beberapa ketentuan, di antaranya pembelian tarif diskon dapat dilakukan di semua channel pembelian pada 21-31 Agustus 2025, tarif diskon berlaku untuk periode keberangkatan 21-31 Agustus 2025, tarif diskon berlaku untuk kereta api komersial di Jawa dan Sumatra.

Syarat lainnya yaitu promo tidak berlaku untuk kereta Luxury, Suite Class Compartment, Priority, Imperial, dan/atau kereta wisata lainnya. Diskon tidak berlaku pada tarif khusus dan tidak dapat digabungkan dengan reduksi dan/atau diskon lainnya, tiket dengan tarif diskon ini dapat dibatalkan atau diubah jadwalnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemduian tiket diskon juga berlaku selama alokasi tiket dengan tarif diskon masih tersedia.(M-2)

