Jejak Kejahatan Dukun Pembunuh Pasutri yang Ditemukan di Atas Batu, Residivis Nusakambangan

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KASUS tewasnya pasangan suami istri, Muhammad Rosikhi dan Nur Azizah, yang ditemukan di atas tumpukan pecahan batu, semakin terkuak. Kasus yang terjadi di Dukuh Bengkeng, Desa Mereng, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah itu merupakan pembunuhan menggunakan kopi sianida oleh dukun pengganda uang.
Dukun penggandaan uang bernama Ibin, 63, telah diperiksa di Polda Jawa Tengah. Pada Rabu (20/8), ia diperlihatkan kepada wartawan. Ibin yang mengenakan seragam tahanan warna biru muda duduk di kursi roda karena kakinya cedera.
"Ini masih kita terus dalami untuk mengungkap kasus ini, karena diduga korban tersangka Ibin ini cukup banyak dan tidak hanya pasangan suami istri asal Pemalang itu saja," kata Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombes Dwi Subagio Rabu (20/8).
Dwi mengungkapkan Ibin diduga membunuh Muhammad Rosikhi dan Nur Azizah Turokhmah dengan memberi mereka kopi yang mengandung sianida. Korban dibujuk tersangka bahwa meminum kopi adalah bagian dari ritual menggandakan uang. Kopi itu juga diperintahkan diminum di atas pukul 12 malam.
Setahun Lalu Dikejar Korban
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pemalang Ajun Komisaris Johan Widodo di Semarang mengatakan bahwa diduga kejahatan Ibin tidak hanya pembunuhan pasutri di Pemalang saja. Bahkan setahun lalu, Ibin sudah mendapat perlawanan dari seorang korbannya.
Kala itu di Tegal, korban berinisial AE menolak minum kopi dari Ibin, dan bahkan melawan. "Korban AE selamat karena menolak minum kopi yang telah dicampuri racun, bahkan sempat berkelahi dengan tersangka," Jelas Johan. Saat dikejar oleh AE, Ibin terlindas truk hingga kakinya terluka. Meski sudah cedera, Ibin tidak kapok dan terus melancarkan aksinya.
Ibin juga sebenarnya seorang residivis. Ia pernah ditahan di Lapas Nusakambangan dan bebas tahun 2019. (M-1)
Warga Desa Mereng, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, digemparkan dengan penemuan pasangan suami istri Muhammad Rosikhi,37, dan Nur Azizah Turokhmah,34, yang meninggal di atas batu.
MABES Polri menanggapi insiden bentrokan yang terjadi di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, saat pelaksanaan Safari Dakwah oleh Muhammad Rizieq Shihab pada Rabu (23/7) malam
Peristiwa pemerkosaan dilakukan oleh tersangka terjadi pada April-Mei 2025 lalu, namun baru dilaporkan ke Polres pada 13 Juni 2025 karena keluarga korban ketakutan.
Program Selamatkan Pesisir Jawa Tengah itu merupakan bagian dari Gerakan Menanam dan Merawat 12 juta Mangrove Selama 2025-2029 yang digagas oleh Yayasan Kelola Lingkungan Pesisir Nusantara.
Perempuan yang memiliki warung di Pantai Kertosari tersebut acap menghadapi terjangan air laut yang masuk ke warungnya. Terutama ketika air laut mulai pasang pagi atau siang hari.
GARA-GARA terbujuk rayu dukun pengganda uang, seorang caleg di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, tertipu hingga ratusan juta rupiah.
SEORANG calon legislatif (caleg) asal Pekalongan, Jawa Tengah, menjadi korban penipuan seorang dukun yang mengaku bisa menggandakan yang serta perolehan suara pemilu.
Dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, orang bisa dengan mudah melihat unggahan di dunia maya maupun media sosial yang memamerkan kemewahan hidup atau flexing.
Sifat masyarakat yang ingin uang banyak dengan jalan pintas yang memicu fenomena dukun penggandaan uang.
Jadi jumlah korban keseluruhan ada 12 jenasah. Ini perlu saya tegaskan, agar tidak terjadi kesimpangsiuran,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved