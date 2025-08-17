Delapan Bayi Dilahirkan Bertepatan dengan HUT ke-80 RI

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Sebanyak delapan bayi dilahirkan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 80 Kemerdekan RI di Rumah Sakit (RS) Pelabuhan Cirebon.
Direktur RS Pelabuhan Cirebon, Sarah Rosiana Rahmawati, menjelaskan dari 9 pasien ibu hamil yang hendak melakukan persalinan di rumah sakit tersebut, hingga pukul 09.00 WIB sudah 8 orang yang melahirkan. .”Alhamdulillah delapan bayi sudah lahir dalam kondisi sehat,” tutur Sarah. Dari 8 bayi tersebut, sebanyak 6 bayi dilahirkan normal dan dua bayi dilahirkan melalui operasi sesar. Sedangkan untuk jenis kelaminnya terdiri dari 5 perempuan dan 3 laki-laki.
Selanjutnya Sarah berharap bayi yang dilahirkan di RS Pelabuhan dan bertepatan dengan peringatan hari Kemerdekaan RI tumbuh menjadi tunas-tunas yang sehat, bahagia, sholeh dan solehah. “Juga berbakti kepada orangtua, keluarga, nusa dan bangsa,” tutur Sarah.
Salah satu ibu yang melahirkan di hari kemerdekaan RI yaitu Seli Npvita. “Alhamdulillah, ini anak pertama. Lahir sekitar pukul 04.35 WIB,” tutur Seli ditemani suaminya, Agung Gumelar. Warga Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon tersebut mengaku bahagia karena anak pertama mereka dilahirkan dengan selamat melalui persalinan normal. Namun baik Seli maupun Agung mengaku belum memberikan nama pasti untuk buah hati mereka.
“Nanti mau diskusi dulu sama keluarga. Tapi yang pasti ada unsur Agustus dan hari kemerdekaan,” tutur Agung. Selanjutnya pasangan suami istri muda tersebut berharap semua doa terbaik untuk anak pertama mereka. (H-1)
Normalisasi sungai merupakan upaya untuk mencegah terjadinya banjir di musim penghujan nanti.
Untuk saat ini, lanjut Yeni, penyaluran bantuan dialihkan ke pemerintah desa dari sebelumnya disalurkan oleh kantor pos dan giro.
Desain fasilitas sudah dirancang menyerupai pondok pesantren, lengkap dengan asrama, ruang belajar, fasilitas olahraga, dan tempat ibadah.
Layanan kesehatan dokter spesialis yang disiapkan di puskesmas meliputi bidang kebidanan, kesehatan anak dan jantung.
Kota Cirebon menjadi salah satu dari 65 tempat percontohan untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat di Indonesia
