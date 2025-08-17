Tasyakuran Hari Kemerdekaan Indonesia, Wali Kota Tegal Yon Ajak Masyarakat Perkuat Semangat Gotong Royong dan Persatuan

Ilustrasi(MI/SUPARDJI RASBAN)

MALAM Tasyakuran Hari kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Dedy Yon Supriyono, mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Tegal untuk terus memperkuat semangat gotong royong, mempererat persatuan dan bahu membahu dalam membangun Kota Tegal.

"Mari kita jadikan momentum HUT ke-80 RI ini sebagai titik tolak menuju Indonesia yang lebih adil, lebih makmur, dan lebih bermartabat," ujar Dedy Yon dalam sambutanya pada acara di Pendopo Ki Gede Sebayu Komplek Balai Kota Tegal, Sabtu (16/8/2025) malam.

Acara Tasyakuran ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah, Forkopimda Kota Tegal, Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, tokoh Agama, tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya.

Dedy Yon menuturkan kita semua adalah pewaris kemerdekaan. Oleh karena itu Ia mengajak untuk bersama-sama menjaga dan merawat warisan ini dengan kerja nyata, dengan semangat, dan dengan cinta kepada tanah air.

Selain itu, tema HUT RI ke-80 tahun ini yaitu “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” menurutnya mengandung pesan yang mendalam.

Yang pertama, Bersatu, Dedy Yon menjelaskan hanya dengan persatuan kita bisa menghadapi segala tantangan baik dari luar maupun dari dalam.

Yang kedua, Berdaulat, Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat dan tidak boleh ada pihak manapun yang mengintervensi kedaulatan Indonesia baik secara politik, ekonomi maupun budaya.

Yang ketiga, Rakyat Sejahtera, kemerdekaan yang sejati adalah ketika rakyatnya sejahtera. Oleh karena itu menjadi tugas bersama untuk memastikan pembangunan yang adil, pelayanan publik yang merata, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.

Yang keempat Indonesia Maju, merupakan visi besar yang harus diwujudkan bersama.

“Indonesia yang maju adalah Indonesia yang cerdas, berdaya saing, berakhlak, dan tidak meninggalkan satu pun rakyatnya dalam ketertinggalan,” terang Dedy Yon.

Acara tasyakuran ini juga diisi dengan tausiyah hikmah tasyakuran yang disampaikan oleh KH. Labib Shodiq yang menyampaikan tentang pentingnya persatuan serta diakhiri dengan acara pemotongan tumpeng oleh Wali Kota Tegal didampingi Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah serta Forkopimda Kota Tegal.(H-2)