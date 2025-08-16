Pekan QRIS Nasional 2025 di Tegal Dibuka dengan Senam Pagi Bersama Organisasi Wanita

Kepala BI Tegal, Bimala dan Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah (baju putih di depan).(MI/Supardji Rasban)

RANGKAIAN Pekan Cuick Respone Indonesian Standard (QRIS) Nasional 2025 di Kota Tegal, Jawa Tengah resmi dimulai pada Jumat (15/8) pagi dengan kegiatan senam bersama di Alun-alun Kota Tegal.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Tegal Tazkiyyatul Muthmainnah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tegal Bimala, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Tegal, Irkar Yuswan Apendi serta sekitar 200 peserta dari berbagai organisasi wanita dan warga Kota Tegal.

Pekan QRIS Nasional 2025 di Kota Tegal akan berlangsung selama tiga hari, mulai 15-17 Agustus 2025, dengan berbagai agenda untuk mendorong penggunaan pembayaran digital sekaligus mengajak masyarakat mengikuti kegiatan positif dan bermanfaat.

Selain senam pagi, acara pembukaan juga dimeriahkan dengan berbagai permainan (games), pembagian doorprize, serta bazar murah yang menarik perhatian masyarakat.

Wakil Wali Kota Tegal Tazkiyyatul Muthmainnah, menekankan pentingnya Pekan Qris Nasional untuk kesehatan masyarakat. "Acara senam ini penting untuk menjaga kesehatan kita agar tetap bugar setiap hari " ujar Tazkiyyatul.

Ia menambahkan, pada kesempatan ini juga dilaksanakan kegiatan wakaf produktif. “Selain senam, juga dilaksanakan wakaf produktif yang akan diberikan kepada warga Tegal yang berhak menerima sadaqah,” jelasnya.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal, Bimala pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi dalam transaksi keuangan menjadi sangat penting. Salah satunya adalah penggunaan QRIS, yang memudahkan proses pembayaran secara cepat, aman, dan tanpa kontak fisik.

"Bagi ibu rumah tangga, QRIS bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk mengelola keuangan sehari-hari," jelas Bimala.(E-2)