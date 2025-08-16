Antusiasme Tinggi Peserta Hasilkan Karya Spektakular ‘Batik Batang di Simpang Jalan’

Pengumuman dan penganugerahan juara lomba content creator dengan tema ‘Batik Batang di Simpang Jalan’, dilaksanakan di Aula Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pelaksanaan lomba ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pemerintah Kabupaten Batang dalam meny(Istimewa)

PENGUMUMAN dan penganugerahan juara lomba content creator dengan tema ‘Batik Batang di Simpang Jalan’, dilaksanakan di Aula Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pelaksanaan lomba ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pemerintah Kabupaten Batang dalam menyambut Kemerdekaan Negara ke-80 Republik Indonesia.

"Saya mewaklili Pemerintah Kabupaten Batang sangat mengapresiasi tingginya antusiasme peserta, khususnya generasi muda Batang. Saya melihat ada potensi yang besar dari anak muda untuk berkontribusi dalam mempertahankan warisan adiluhung Batik Batang. Baik dalam konteks regenerasi pembatik maupun peran anak muda dalam aktivasi media sosial untuk mempromosikan Batik Batang," kata Bupati Kabupaten Batang M Faiz Kurniawan.

Sementara itu, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia Maman Abdurrahman turut mengapresiasi setiap kegiatan yang mendukung pelestarian Batik Batang.

Baca juga : Setelah Laweyan, Perajin Batik Giriloyo Gunakan Malam Ramah Lingkungan

"Mari kita dukung saudara-saudara kita para perajin dan pegiat Batik Batang. Semoga mereka semua tetap semangat dan terus berkarya untuk kemajuan keluarga mereka, dan tentunya buat daerah dan bangsa kita," kata Maman.

Pada lomba ini, peserta diwajibkan membuat konten foto atau video disertai narasi pada video atau caption, teks pendek yang menjelaskan tampilan visual. Dibagi menjadi dua kategori, yaitu pelajar (setingkat usia SMP–SMA) dan kategori Umum (mahasiswa/umum). Sebelumnya, sebagian besar peserta mengikuti pelatihan content creator yang dilaksanakan di SMKN 1 Warungasem, Batang, pada 18-19 Juli 2023.

Ada 61 peserta yang mengikuti lomba dan mengunggah 366 karya, di platform Instagram, Facebook, juga Tiktok. Total foto yang diunggah adalah 196, dan total video yang diunggah mencapai 170.

Baca juga : Batik UMK Diharapkan Tampil di Ajang Nasional hingga Global

Perinciannya, 148 foto dan 135 video pada Kategori Umum, dan 48 foto serta 35 video pada Kategori Pelajar. Tingginya antusiasme peserta, khususnya dalam mengunggah konten, menghasilkan angka agregasi di sosial media yang mencapai 4.519.188.

Tampil menjadi pemenang adalah:

• Juara konten kategori pelajar:

Juara 1 = @belqistaa

Juara 2 = @helmizanarfa

Juara 3 = @shironowhite

• Juara konten kategori umum:

Juara 1 = @sumar2851

Juara 2 = @abcde_nf

Juara 3 = @byardan

• Juara postingan terbanyak = @rhubabbrumby

• Juara favorit = @mbah_sandos

• Juara konten terunik = @frmnsyahmann

• Juara konten terkreatif = @Khusnuaddin

Lomba ini merupakan kolaborasi apik antara Pemerintah Kabupaten Batang, Institut Pluralisme Indonesia, dan SMKN 1 Warungasem, untuk melestarikan Batik Batang yang nyaris punah. (E-1)