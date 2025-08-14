Headline
Pusat Diminta Atasi Masalah di Pati

Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Setelah Laweyan, Perajin Batik Giriloyo Gunakan Malam Ramah Lingkungan

Iis Zatnika
14/8/2025 10:23
Setelah Laweyan, Perajin Batik Giriloyo Gunakan Malam Ramah Lingkungan
Sosialisasi program Pendampingan Batik Berkelanjutan itu dilaksanakan pada Senin (4/8) di Laweyan, Surakarta, jawa Tengah, serta di Giriloyo, Yogyakarta, pada Selasa (5/8).(Dok Kampung Batik Laweyan)

Bank Negara Indonesia (BNI) menginisiasi program Pendampingan Batik Berkelanjutan berkolaborasi dengan Center for Entrepreneurship, Change, and Third Sector (CECT) Sustainability Universitas Trisakti dan Komunitas Kampung Batik Giriloyo, Bantul, Yogyakarta. 

Kegiatan itu berfokus pada transisi penggunaan malam sawit berbasis stearin sebagai bahan baku yang lebih ramah lingkungan. Stearin diyakini lebih hijau karena malam berbahan dasar parafin yang sebelumnya lazim digunakan berasal dari minyak bumi, sumber tak terbarukan.

Penggunaan malam sawit dalam proses membatik sebelumnya telah diterapkan di Kampung Batik Laweyan, Surakarta, sejak 2022melalui kerja sama dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Kini, program tersebut juga diimplementasikan di Kampung Batik Giriloyo. 

Baca juga : Batik UMK Diharapkan Tampil di Ajang Nasional hingga Global

Sosialisasi program Pendampingan Batik Berkelanjutan itu dilaksanakan pada Senin (4/8) di Laweyan serta di Giriloyo pada Selasa (5/8). Pada kegiatan di Laweyan, hadir Wakil Walikota Surakarta Astrid Widayani. 

"Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen menudukung kebijakan dan langkah nyata dalam memperkuat posisi Kampoeng Batik Laweyan sebagai sentra batik berkualitas tinggi, inovatif, ramah lingkungan, dan menjadi kebanggaan kita bersama," ujar Astrid. 

Selain itu, hadir pula perwakilan Kepala Cabang BNI Slamet Riyadi Solo Tonny Indra Prasongko, Ketua Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan Alpha Fabela Priyatmono, serta tim Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Baca juga : Elvira Devinamira Kenakan Batik Merawit Cirebon yang Padukan Unsur Tradisional dan Modern di Acara GBN 2025

Sementara pada kegiatan di Giriloyo, hadir Camat Imogiri Slamet Santosa, Kepala Cabang BNI KCU Yogyakarta Fudjiatmoko Mahendradani, Lurah Wukirsari Susilo Hapsoro, Ketua Koperasi Jasa Kampung Batik Giriloyo Isnaini Muhtarom, serta tim dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata, serta Dinas KUKMPP.

"Program pendampingan yang diinisiasi BNI dan pelaksananya CECT Sustainability Trisakti bertujuan meningkatkan formulasi stearin sebagai hasil inovasi Pengrajin Kampoeng Batik Laweyan, hasil kolaborasi dengan RSPO. Selanjutnya, kami memperkenalkan malam batik ramah lingkungan itu di Kampung Batik Giriloyo. Fasilitator untuk pengenalan ini adalah para perajin batik dari Laweyan," kata Direktur CECT Sustainability Universitas Trisakti Maria Ariestha Utha yang menghadiri kedua acara tersebut bersama Direktur Market Transformation RSPO Indonesia Windrawan Inantha. 

Maria mengungkapkan, inisiatif  malam batik berbahan sawit ini mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. "Sinergi lintas sektor ini tidak hanya mendorong lahirnya inovasi ramah lingkungan, tetapi juga memperkuat rantai nilai lokal dan memastikan keberlanjutan warisan budaya batik dan pariwisata berkelanjutan." (X-8)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Iis Zatnika
Berita Lainnya
  • Ilustrasi

    3 Cara Alami Mencegah Sakit Maag di Malam Hari

    08/4/2025 09:44

    Rasa terbakar dan nyeri ulu hati di malam hari terjadi ketika asam lambung naik ke kerongkongan saat tidur atau berbaring. Ini bisa membuat seseorang begadang hingga larut malam.

  • Ilustrasi

    Lansia Boleh Berolahraga di Malam Hari, Asalkan...

    26/2/2025 09:39

    Olahraga teratur pada lansia dapat membantu meningkatkan kekuatan otot dan tulang, sehingga mengurangi risiko osteoporosis dan cedera.

  • Ilustrasi

    Ini Manfaat Berolahraga di Malam Hari

    12/11/2024 10:35

    Meski waktu olahraga yang disarankan adalah pagi hari, sebagian orang memilih berolahraga di malam hari karena alasan pekerjaan atau gaya hidup. 

  • Berikut Bahaya Sering Makan Larut Malam

    11 Bahaya Sering Makan Larut Malam

    02/10/2024 23:59

    Sering makan larut malam dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Meskipun mungkin sulit untuk menghindarinya dalam beberapa situasi, kebiasaan ini sebaiknya dikurangi

  • Berikut bahayanya sering keluar malam

    9 Bahaya Sering Keluar di Malam Hari

    25/9/2024 23:44

    Dengan memperhatikan potensi risiko ini, penting untuk mempertimbangkan pola hidup yang lebih seimbang dan menjaga kesehatan serta keselamatan jika sering keluar di malam hari.

LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved