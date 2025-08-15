Kakanim Entikong Perkuat Sinergitas Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka HUT RI ke-80

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong, Henry Dermawan Simatupang, melakukan kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT) Bantan, Kamis (14/8)(MI/HO)

KEPALA Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong, Henry Dermawan Simatupang, melakukan kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT) Bantan, Kamis (14/8) dalam rangka memperkuat sinergitas pelayanan dan pengawasan keimigrasian menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80.

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas orang di wilayah perbatasan serta meningkatkan koordinasi dengan aparat terkait dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di pintu masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Henry Dermawan Simatupang meninjau langsung fasilitas pelayanan, memantau proses pemeriksaan keimigrasian, dan berdialog dengan petugas yang bertugas.

“Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta memastikan bahwa pengawasan keimigrasian berjalan secara optimal, terutama dalam momentum penting peringatan HUT RI ke-80,” ujar Henry.

Selain meninjau fasilitas, kunjungan ini juga menjadi ajang penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.

Sinergi yang solid diharapkan dapat mendukung terciptanya pelayanan keimigrasian yang profesional, humanis, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Kegiatan ini mendapatkan sambutan positif dari para pemangku kepentingan setempat. Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan kerjasama antara Kantor Imigrasi Entikong dan pihak-pihak terkait semakin erat, sehingga pengawasan perbatasan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Kakanim juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi di perbatasan, termasuk TNI, Polri, Bea Cukai, Karantina, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat.

Menurut beliau, kerja sama yang solid akan mempermudah deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian, seperti penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan pelintas batas ilegal. Dengan demikian, perbatasan dapat dijaga secara aman dan kondusif.

Selain fokus pada aspek keamanan, kunjungan ini juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Henry mengingatkan bahwa petugas di perbatasan merupakan wajah pertama negara yang dilihat oleh masyarakat maupun warga negara asing yang melintas.

Melalui kunjungan ke PLBT Bantan ini, Kantor Imigrasi Entikong kembali menegaskan komitmennya untuk mengedepankan pelayanan prima sekaligus menjaga kedaulatan negara.

Momentum HUT RI ke-80 dijadikan sebagai pemicu semangat untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja demi Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing di tingkat global. (Z-1)