Warga Antusias Naiki KRI Bima Suci di Teluk Bayur

Sejumlah warga memadati Pelabuhan Teluk Bayur, Minggu (10/8), untuk melihat langsung kemegahan KRI Bima Suci yang bersandar di sana. Kehadiran kapal latih kebanggaan TNI AL ini menjadi salah satu daya tarik di perayaan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-356.

Pengunjung datang bersama keluarga, termasuk anak-anak sekolah yang didampingi guru maupun orang tua. Mereka tidak hanya melihat dari dekat, tetapi juga berkesempatan menaiki kapal dan menikmati pemandangan dari atas kapal.

Teguh, salah satu pengunjung, menilai kehadiran KRI Bima Suci menjadi sarana edukasi penting bagi generasi muda.

"Tentunya ini memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengenal armada pertahanan laut kita, sekaligus memahami fasilitas yang dimiliki negara,” ujarnya.

Pengunjung lainnya, Tisa Putriana, mengaku takjub saat pertama kali menginjakkan kaki di kapal tersebut.

“Saya bisa mengambil foto dan melihat langsung bentuk KRI Bima Suci. Rasanya takjub dan grogi,” ungkapnya.

Warga mengapresiasi Pemerintah Kota Padang dan Lantamal II yang menghadirkan KRI Bima Suci sebagai bagian kemeriahan HJK tahun ini. (H-1)