Warga Antusias Naiki KRI Bima Suci di Teluk Bayur

Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Sejumlah warga memadati Pelabuhan Teluk Bayur, Minggu (10/8), untuk melihat langsung kemegahan KRI Bima Suci yang bersandar di sana. Kehadiran kapal latih kebanggaan TNI AL ini menjadi salah satu daya tarik di perayaan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-356.
Pengunjung datang bersama keluarga, termasuk anak-anak sekolah yang didampingi guru maupun orang tua. Mereka tidak hanya melihat dari dekat, tetapi juga berkesempatan menaiki kapal dan menikmati pemandangan dari atas kapal.
Teguh, salah satu pengunjung, menilai kehadiran KRI Bima Suci menjadi sarana edukasi penting bagi generasi muda.
"Tentunya ini memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengenal armada pertahanan laut kita, sekaligus memahami fasilitas yang dimiliki negara,” ujarnya.
Pengunjung lainnya, Tisa Putriana, mengaku takjub saat pertama kali menginjakkan kaki di kapal tersebut.
“Saya bisa mengambil foto dan melihat langsung bentuk KRI Bima Suci. Rasanya takjub dan grogi,” ungkapnya.
Warga mengapresiasi Pemerintah Kota Padang dan Lantamal II yang menghadirkan KRI Bima Suci sebagai bagian kemeriahan HJK tahun ini. (H-1)
Upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer bakal dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Pusdiklatpassus Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8).
Lantamal XIV berharap pemerintah daerah dapat membantu menyediakan lahan yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat.
Pelaksanaan ERB 2025 secara resmi ditandai dengan pelepasan KRI Hasan Basri-382 dari Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Senin (22/7).
Satria Arta Kumbara, nama yang mendadak viral di jagat maya Indonesia, adalah mantan prajurit Marinir TNI AL berpangkat terakhir Sersan Dua (Serda)
KAPAL Kujang 642 milik Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IV Batam berhasil mengamankan kapal pembawa solar ilegal.
