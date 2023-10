Pemkot Cilegon Gelar Dialog Capaian Pembangunan 

SEBAGAI implementasi dari Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kota Cilegon menggelar kegiatan Dialog Capaian Pembangunan 2023, di Lapangan Cigeblag, Kelurahan Banjarnegara, Kecamatan Ciwandan, Selasa (3/10).

Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Cilegon Helldy Agustian, Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Miraj, perwakilan Forkopimda, tokoh masayrakat, tokoh agama, tokoh pemuda, perwakilan industri, serta ribuan warga dari enam kelurahan se-Kecamatan Ciwandan.

Sekda Kota Cilegon Maman Mauludin dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai bukti adanya pembangunan di Kota Cilegon. Dimana, para bisa memaparkan langsung kepada masyarakat mengenai program yang sudah dan yang akan dilaksanakan Pemkot Cilegon.

"Dialog ini juga bukan hanya sekedar mendengarkan pemaparan capaian pembangunan saja, tapi masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya kepada Wali Kota," jelas Maman sebagaimana dirilis Diskomifo Kota Cilegon.

Rencananya, kata Maman, Dialog Capaian Pembangunan 2023 akan digelar di seluruh kecamatan se-Kota Cileogn agar masyarakat bisa langsung menyampaikan aspirasi pembangunannya kepada para pemimpin di Kota Cilegon.

"Saya mengapresiasi semua pihak yang turut menyukseskan kegiatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Cilegon," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian memaparkan sepuluh program kerja yang masuk dalam janji kampanyenya. Kesepuluh janji kampanye tersebut antara lain penyediaan lapangan kerja, pembangunan ruang terbuka publik di kelurahan, beasiswa full sarjana, pembangunan puskesmas dengan fasilitas utilitas dan SDM yang handal, serta pembangunan fasilitas hobi dan komunitas.

Kemudian, pemberian honor RT dan RW sebesar Rp1 juta per bulan, 25 persen kenaikan tunjangan kinerja daerah ASN, 50 persen kenaikan honor guru honorer dan madrasah, pemberian Rp10 juta per tahun dana stimulan operasional DKM, serta Rp100 juta per tahun dana lingkungan RW.

"Pada prinsipnya, sepuluh program itu sudah kami terealisasi dengan baik. Kalaupun ada yang belum, itu karena sisa masa jabatan kami yang mestinya sampai 2026, tapi hanya sampai 2024," katanya.

Di sisa masa jabatannya, Helldy ingin minta masukan dari masyarakat mengenai apa saja yang perlu dilakukan dan ditingkatkan. Dengan begitu, pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah betul-betul sesuai dengan aspirassi dan kebutuhan masyarakat.

"Kita juga ingin mengetahui langsung masing-masing camat bisa mempresentasikan program capaian di wilayahnya sejak kami memimpin sejak januari 2021 sampai September 2023. Apa yang belum ada menjadi ada. Alhamdulillah tadi banyak sekali yang sudah dilakukan di Ciwandan," jelasnya.

Sementara itu, Camat Ciwandan Agus Ariyadi mengatakan bahwa Dialog Capaian Pembangunan 2023 di Lapangan Cigeblag dihadiri lebih dari 3.000 orang. Hal itu ditandai dari 3.000 lembar kupon doorprize yang dibuat, ludes sebelum acara berlangsung.

"Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak, terutama kalangan industri yang sudah membentu menyediakan lebih dari 200 doorprize. Mulai dari barang-barang elektronik hingga satu unit sepeda motor," katanya. (Adv)