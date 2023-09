Gandeng USU, Erick Thohir Ajak Generasi Milenial Jadi Pelopor Keselamatan Lalu Lintas

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajak generasi milenial untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Hal itu ditegaskan Erick Thohir pada acara HK Jasa Raharja-Kampus Pelopor Keselamatan (Kapeka) Berlalu Lintas di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Sumatra Utara, Rabu (27/9).

Dikatakan Erick Thohir, generasi muda memiliki peran krusial dalam pembangunan bangsa ke depan. Di tangan anak muda juga nasib bangsa ini dipertaruhkan. Dalam hal berlalu lintas, peran penting anak muda dalam menekan angka kecelakaan begitu besar.

"Generasi milenial memiliki peran krusial dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas. Maka dari itu, saya menilai generasi milenial ini harus menjadi pelopor keselamatan saat berkendara," kata Erick dalam keterangannya.

Sebagai generasi kreatif, Menteri BUMN berharap anak-anak muda mampu memaksimalkan daya kreativitas mereka untuk ikut menyosialisasikan keselamatan berkendara. Ada banyak ruang yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak muda dalam berpartisipasi meningkatkan keselamatan berlalu lintas.

"Generasi milenial memiliki kreativitas yang luar biasa. Mereka bisa menjadi agen kepeloporan berkendara yang baik dan benar atau safety riding. Kreativitas itu tentu harus diarahkan kepada hal-hal positif," ujar Erick.

Kepeloporan generasi milenial, menurut dia, dapat menjadi momentum agar keselamatan berkendara menjadi prioritas utama ketika berada di jalan raya. Menurutnya, meski masih berusia muda, faktanya generasi milenial menjadi barometer bagi seseorang dalam berkendara.

"Anak-anak muda selalu memiliki daya nalar out of the box. Apa yang dianggap menarik oleh mereka, maka itu akan menjadi kebiasaan. Kita bisa lihat di platform media sosial, ketika sesuatu menjadi viral dan digandrungi di kalangan anak-anak muda. Nah, safety riding ini juga harus dipelopori oleh anak-anak muda, agar menjadi kebiasaan mereka sehari-hari ketika berada di jalan raya," ujarnya.

Direktur Hubungan Kelembagaan PT Jasa Raharja Munadi menjelaskan alasannya menggandeng anak-anak muda dalam kepeloporan keselamatan berlalu lintas. Termasuk, digandengnya kampus-kampus sebagai ujung tombak agar sosialisasi keselamatan berlalu lintas semakin masif di kalangan anak-anak muda.



Baca juga: Pemerintah Godok Sistem Tiket Daring untuk Mendaki Gunung, Atur Kuota, Denda dan Daftar Hitam Nama Pendaki



Dari data yang dimilikinya, Munadi menyebut kecelakaan lalu lintas lebih banyak dialami oleh anak-anak muda yang masih duduk di bangku kuliah maupun SMA. "Dari data yang kami miliki, kecelakaan lalu lintas lebih banyak didominasi oleh kalangan anak-anak muda. Itulah pentingnya sosialisasi keselamatan berkendara ini melibatkan mereka," kata Munadi.

Dalam hal membangun kesadaran masyarakat agar tertib berkendara dan menjaga keselamatan di jalan raya, mahasiswa memiliki pengetahuan yang sangat mumpuni. "Mahasiswa menjadi tolok ukur dalam membangun kesadaran masyarakat untuk tertib menjaga keselamatan di jalan raya. Mahasiswa memiliki kemampuan yang mumpuni dalam hal tersebut," ujarnya.

Munadi pun mengajak kampus dan mahasiswa untuk terlibat aktif melakukan riset dan teknologi dalam membangun kesadaran masyarakat agar keselamatan berkendara dapat tercipta.

"Mahasiswa ini melek pengetahuan dan teknologi. Kami berharap pihak kampus dan mahasiswa dapat ikut ambil bagian tak hanya sekadar melakukan sosialisasi, tapi juga dengan ilmu pengetahuan mereka mampu menciptakan perangkat untuk membangun kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas," harap dia.

Selain di kampus, Munadi menjelaskan jika sosialisasi keselamatan berkendara bersama Korlantas Polri juga menyasar sekolah-sekolah di berbagai provinsi di Indonesia. Bahkan, lanjut dia, PT Jasa Raharja juga tengah menyusun kurikulum keselamatan berkendara bersama Kemendikbud-Ristek.

Di sisi lain, dia menjelaskan jika meningkatkan angka kecelakaan yang didominasi anak muda dengan menggunakan kendaraan roda menyebabkan meningkatnya jumlah pencairan klaim PT Jasa Raharja pada 2022. "Jumlah klaim tahun ini hingga Agustus mencapai Rp3 triliun yang didominasi roda dua. ini meningkat sebesar 20% jika dibandingkan dengan 2022," terang Munadi.

Sebagaimana diberitakan, HK Jasa Raharja-Kampus Pelopor Keselamatan (Kapeka) Berlalu Lintas merupakan kegiatan Kampus Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas. Dalam kegiatan ini, mahasiswa akan mendapat pembekalan tentang keselamatan di jalan untuk mencapai zero accident, mematuhi peraturan lalu lintas, serta keselamatan dalam berkendara bersama PT Jasa Raharja dan Korlantas Polri.

Acara diselenggarakan pada Rabu mulai pukul 07.00 WIB hingga 15.00 WIB di Auditorium USU. Adapun agenda acara yakni pembekalan dan praktik tentang safety riding oleh Tim Ditlantas Polda. Ada pula kegiatan acara berupa pembekalan dan praktik tentang Pertolongan Pertama Kecelakaan Lalu Lintas pada Tempat Kejadian (TPTKP) oleh Tim Bid Dokkes Polda Sumut. Nantinya juga akan ada praktik safety riding dan diakhiri dengan deklarasi bersama. (RO/I-2)