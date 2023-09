Glamour Camping Legok Kondang Tawarkan Liburan Nyaman Bernuansa Alam di Ciwidey

LIBURAN dengan konsep glamping (glamour camping) menjadi tren saat ini. Hal itu karena wisatawan tetap dapat menikmati keindahan alam, tanpa mengalami kerepotan saat berkemah, seperti memasak di bawah tenda, tidur di atas tanah, atau menghadapi cuaca ekstrem.

Glamping memungkinkan para pengunjung untuk dapat menikmati alam bebas sambil tetap merasakan kenyamanan dan kemewahan layaknya menginap di hotel bintang lima.

Hal itu diwujudkan salah satunya oleh Glamour Camping Legok Kondang yang berada di Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Terletak di tengah hutan hijau yang memberikan kesegaran luar biasa bagi pengunjungnya, Glamour Camping Legok Kondang bukan hanya tempat berkemah biasa. Di sini, wisatawan dapat mengadakan berbagai acara seru seperti gathering, nonton bareng, atau makan bersama.

"Selain menikmati suasana tenang khas lereng pegunungan, wisatawan yang menginap juga diajak berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan dengan program One Man One Tree" ungkap Dirut Glamour Camping Legok Kondang Peri Marselinus.

Fasilitas yang ditawarkan pun lengkap, mulai dari private pool, jacuzzi, restoran ala Bali, amenities lengkap, hingga Wi-Fi.

Dan untuk beberapa tipe kamar tertentu, wisatawan bahkan dapat menikmati floating breakfast di kolam air hangat. Harga menginap di Glamping Legok Kondang Lodge pun cukup bervariasi.

Glamour Camping Legok Kondang menyediakan sembilan tipe tenda dengan total 27 unit tenda yang dilengkapi fasilitas, seperti heater, toiletries, TV kabel, Wi-Fi, telepon, sarapan, dan shuttle dari area parkir ke tenda.

Udara yang dingin di Ciwidey membuat Glamour Camping Legok Kondang tidak menyediakan AC di setiap tendanya.

Glamour Camping Legok Kondang juga menawarkan pengalaman offroad dengan Land Rover Defender V8 yang pastinya akan membuat liburan Anda semakin seru.

Tarif penginapan yang berada di Jalan raya Ciwidey-Patenggang km 39 itu bervariasi tergantung pada tipe kamar yang dipilih.

Harga sewa untuk Luxury Suite mulai dari Rp2,5 juta per malam untuk 1 lantai, dan Rp3,2 juta per malam untuk 2 lantai. Tersedia tipe Luxury Tent dengan tarif senilai Rp2,3 juta per malam.

Sementara untuk family tent sekitar Rp2 juta per malam, serta harga untuk Deluxe tent yaitu Rp1,2 juta per malam. Untuk standar tent, biaya sewa adalah Rp1.050.000 per malam.

Tidak hanya fasilitas penginapan yang menarik, di Glamour Camping Legok Kondang juga tersedia berbagai fasilitas lain seperti layanan makan, lampion, paintball, pancing ikan, rafting, dan trekking.

Selain itu, karena lokasinya yang dekat dengan Kawah Putih, pengelola juga menyediakan fasilitas tour ke kawah putih. (Z-5)