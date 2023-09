Polman Bandung Harus Bisa Penuhi Keinginan Industri

POLITEKNIK Manufaktur (Polman) Bandung bertekad menjadi perguruan tinggi yang menyediakan sumber daya (SDM) manusia siap kerja.

Direktur Polman Bandung Muhammad Nurdin mengatakan Polman Bandung memiliki sejumlah karya di bidang industri yang terbagi dalam dua kelompok. Yakni produk non standar yang merupakan produk custom yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.

"Brand produk kami itu Polman Didaktik (Podik) yang mengedepankan jaminan mutu produk dan after sales service," jelasnya, Jumat (1/9).

Untuk terus meningkatkan mutu hasil karya mahasiswa di Polman digelar lomba nasional Cad Cam, sebuah ajang kompetensi mahasiswa vokasi.

Lomba itu diikuti 143 peserta dari berbagai politeknik di Indonesia dan babak finalnya bakal diikuti 48 peserta. "Ke depan kami ingin berkolaborasi dalam menghadapi perkembangan teknologi industri dengan kerjasama nasional guna bertambahnya teknologi terbaru sesuai dengan kebutuhan industri," kata Nurdin.

Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Polman Bandung, Kurniawan menambahkan, teknologi yang dimiliki Polman Bandung sudah memadai dengan adanya mesin berteknologi yang jarang dimiliki kampus lain. Bahkan, secara teknologi, Polman Bandung bisa mengikuti perkembangan yang ada.

Sementara itu Staf Ahli Kemenko Marvest sekaligus Vice President The Association of Academies and Societies of Sciences in Asia, Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengatakan, Polman Bandung diharapkan dapat menyediakan produk yang dibutuhkan industri.

"Kemudian peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, konsultasi untuk permasalahan di ranah industri, hingga rekayasa untuk memecahkan masalah dan memberi solusi pada industri," sarannya. (N-1)