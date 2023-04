Jelang Idul Fitri 1444 H, Harga Bahan Pokok di Klaten Aman Terkendali

HARGA bahan pokok kebutuhan sehari-hari di pasar tradisional Klaten,

Jawa Tengah, menunjukkan tren penurunan pada pertengahan puasa Ramadan

1444 H.

Sementara itu, ketersediaan bahan pokok aman terkendali menjelang Hari

Raya Idul Fitri 2023. Saat ini, stok bahan pokok melimpah, tapi pasar

masih lesu.

Salah satu pedagang, Triyanti, mengatakan harga bahan pokok kebutuhan

masyarakat di pasar saat ini stabil. Kecuali harga cabai yang terus

merambat turun.

"Bahan pokok stabil di Klaten, bahkan harga cabai mengalami penurunan

dalam beberapa hari ini," imbuhnya saat ditemui di kios Pasar Klaten,

Sabtu (8/4).

Kini, harga cabai rawit merah murah, hanya Rp35.000 per kg, cabai merah

keriting Rp30.000 per kg, dan cabai merah besar (teropong) Rp40.000 per kg.

"Harga bawang merah dan bawang putih juga stabil. Di pasar, harga bawang merah hanya Rp35.000 per kg dan bawang putih Rp30.000 per kg," ujar Triyanti.

Kemudian, harga bahan pokok lainnya yang stabil, seperti daging ayam

tetap Rp30.000 per kg, daging sapi Rp120.000 per kg, dan telur ayam

Rp27.000 per kg.

"Tidak ada kenaikan harga daging ayam maupun daging sapi dan telur.

Harga bahan pokok tetap aman terkendali menjelang Idul Fitri," kata

Slamet, pedagang lain.

Namun, hingga dua pekan menjelang Idul Fitri, pengunjung pasar masih

sepi. Bahkan, kata Triyanti, pelanggan yang datang pun dapat dihitung

dengan jari.

"Pasar diperkirakan akan ramai setelah pemudik lebaran tiba di Klaten.

Mudah-mudahan stok bahan pokok yang kita disiapkan nanti habis terjual," tandasnya. (N-2)