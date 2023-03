Danone SN Indonesia Resmikan Logos Cileungsi Distribution Center

DANONE Specialized Nutrition (Danone SN) Indonesia meresmikan Logos Cileungsi Distribution Center sebagai warehouse terbaru untuk menjaga ketersediaan area penyimpanan bahan baku dan produk jadi perusahaan secara efisien dan berkelanjutan. Warehouse modern berstandar internasional ini ialah salah satu gudang terbesar Danone SN di Indonesia untuk menjawab kebutuhan yang terus meningkat dengan tetap menjaga standar keamanan dan kualitas yang tinggi demi menjamin pasokan produk nutrisi untuk masyarakat Indonesia.

Operations Director Danone SN Indonesia Shahrul Abdullah Nizam mengatakan sebagai perusahaan yang hadir di Nusantara sejak 1954, untuk menjawab kebutuhan nutrisi yang terus meningkat dibutuhkan dukungan infrastruktur dan fasilitas yang memadai. "Setelah melakukan berbagai studi kebutuhan bisnis, akhirnya kami memilih Logos Distribution Center di Cileungsi Bogor untuk menjadi tempat penyimpanan baru yang lebih besar guna menyimpan stok yang berkelanjutan. Harapannya penggunaan warehouse baru ini bisa memastikan pasokan nutrisi untuk masyarakat Indonesia dapat tersedia dan terakses dengan mudah di pasaran," ujar Shahrul dalam keterangan tertulis, Selasa (28/3).

Dalam proses perpindahan ke warehouse yang dilakukan selama enam bulan ini, Danone SN Indonesia mengikuti prosedur yang berlaku, memenuhi aspek-aspek compliance, serta terus memperhatikan standar keamanan dan kualitas yang tinggi. Berbagai fasilitas yang ada di warehouse baru ini antara lain gudang modern dengan lahan parkir luas dan perimeter yang kuat, tersedia 22 pintu bongkar muat, ruang sampling yang berstandar tinggi, fasilitas cool room untuk penyimpanan material di suhu 100 derajat celsius dan 200 derajat celsius, tersedia sistem keamanan yang kuat berupa sprinkler, alarm dan pendeteksi asap, serta area penyimpanan yang lebih luas dan modern. Gudang baru ini juga sebagai gudang konsolidasi sebagai menyokong route to market (RTM) untuk Jabotabek dan Sumatra Selatan.

Dalam hal tersebut, Danone bekerja sama dengan Kamadjaja Logistics (KLOG), perusahaan penyedia jasa logistik terpadu yang berdiri sejak 1968. "Kami memastikan bahwa produk Danone dikelola dengan aman, didukung oleh teknologi dan peralatan andal sesuai dengan standar good warehouse practice yang ketat dengan zero loss, zero defects, dan zero contamination. Kami bangga menjadi logistics partner Danone SN Indonesia sejak 2017 dan dengan jaringan logistik kami di seluruh Indonesia, kami siap mendukung ekspansi bisnis Danone Indonesia ke depan," papar Deputy CEO & CMO Ivy KLOG Kamadjaja.

Logos Cileungsi Distribution Center ialah salah satu gudang terbesar Danone SN di Indonesia dan diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan ke depan seperti memastikan proses rantai pasokan dapat berjalan dengan baik. Adapun pembangunan infrastruktur ini merupakan upaya perusahaan untuk menjaga standar keamanan dan kualitas yang tinggi demi menjamin seluruh produk yang diberikan kepada konsumen meemiliki kualitas terbaik. "Harapannya perusahaan bisa memberikan produk nutrisi secara berkelanjutan untuk anak-anak penerus bangsa," tutup Shahrul. (Z-2)