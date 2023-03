Sehari Jelang Ramadan, Pasar Klaten Ramai Pembeli Bahan Kebutuhan Pokok

PASAR tradisional di area Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dipadati pembeli bahan pokok untuk kebutuhan Ramadan 1444 Hijriah, Rabu (22/3).

Sementara itu, harga tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Bahkan, harga sejumlah bahan pokok masih stabil menjelang bulan puasa ini.

Pantauan di Pasar Klaten, situasi pasar pada Rabu (22/3) pagi sudah dipadati pembeli. Mereka kebanyakan belanja bahan untuk sahur dan buka puasa.

Salah satu pedagang, Triyanti membenarkan bahan pokok pangan banyak yang dibeli para pelanggan, seperti beras, telur, cabai, dan minyak goreng.

"Ya, baru hari ini ada peningkatan pembeli. Karena, Kamis (23/3) besok awal bulan suci Ramadan 1444 Hijriah," ujarnya di sela melayani pembeli.

Terkait harga, menurut Triyanti, hanya beberapa komoditas yang naik menjelang bulan puasa, antara lain cabai rawit merah dan telur ayam ras.

Saat ini, harga cabai rawit merah Rp75.000 per kilogram dan telur ayam naik menjadi Rp30.000 per kilogram dari sebelumnya Rp27.000 per kilogram.

"Untuk beras, memang harga masih bertahan tinggi. Beras medium IR-64 harga tetap Rp11.500 dan C-4 Rp12.500 per kilogram," ungkap Triyanti.

Kemudian, harga daging sapi di pasar stabil Rp120.000 per kilogram, daging ayam ras Rp31.000 dan daging ayam kampung Rp40.000 per kilogram.

Minyak goreng Minyakita Rp14.000 per liter, bawang merah Rp32.000 dan bawang putih Rp30.000 per kilogram, dan gula pasir Rp13.500 per kilogram.

"Hingga saat ini pasokan dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pedagang pasar masih lancar dan aman. Pun, harga cukup terkendali," ujar Triyanti. (Z-5)