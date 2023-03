The Gaia Hotel Bandung Siapkan Acara Pernikahan Penuh Cinta

THE Gaia Hotel Bandung menggelar pameran pesta pernikahan pertamanya dengan menggandeng wedding organizer dan beberapa vendor layanan pernikahan terkurasi. Acara akan dilaksanakan pada 10 hingga 12 Maret.

Kali ini, tema yang diangkat ialah Live Love Wedding Showcase by The Gaia Hotel Bandung.

Terinspirasi dari kata love atau cinta, The Gaia Hotel mengartikannya bukan sebagai kata benda melainkan arti sesungguhnya, yakni sesuatu yang harus dikerjakan, dijalani hari demi hari. Harapan yang sama untuk pasangan yang mengadakan pernikahan di The Gaia Hotel Bandung yang akan menjadi awal dari perjalanan baru mereka.

Live Love Wedding Showcase oleh The Gaia Hotel Bandung bekerja sama dengan vendor wedding organizer terbaik yang sudah dikurasi.

"Para pengunjung atau calon pengantin yang hadir bisa memvisualisasikan

impian pernikahan mereka di The Gaia Hotel Bandung yang akan dibantu

oleh wedding consultant kami dan vendor-vendor wedding terpercaya," kata Director of Banquet Sales The Gaia Hotel Bandung Hendra Mulya Thamrin.

Menurut Hendra, terdapat lima venue yang disuguhkan dengan dekorasi

yang berbeda pada setiap sudut area di The Gaia Hotel Bandung. Di mulai

dengan venue signature dari The Gaia Hotel yaitu The Altitude.

Di sini para pengunjung bisa melihat dekorasi pemberkatan pernikahan dengan dikelilingi oleh pemandangan alam dan kehijauan. Bagi pasangan yang ingin mengadakan pernikahannya di area outdoor dan lebih intim, Rooftop Garden merupakan pilihan yang tepat.

Kedua venue The Altitude dan Rooftop Garden didekorasi oleh vendor Elior Decoration.

Sementara vendor ternama Lotus Decoration akan menghias Ballroom The Gaia Hotel Edelweiss dengan dekorasi resepsi yang mewah, elegan, namun tetap hangat.

"Tak ketinggalan vendor CDC (Café Du Chocolat) Decoration akan menghias restoran Monomono Bar & Social Dining yang cocok untuk acara intim dalam nuansa romantis indoor dan outdoor, dan ruangan meeting 360 yang akan dihias dengan dekorasi acara Sangjit, tradisi seserahan ala Tionghoa. Selain itu para pengunjung akan dapat mencicipi sajian makanan set menu ataupun buffet dari Asia, Western sampai Nikkei yang telah disiapkan oleh The Gaia Hotel Bandung," terang Hendra.

Designer

The Gaia Hotel Bandung lanjut Hendra, juga bekerja sama dengan designer

terkemuka yaitu Verena Mia, Veronika Vidyanita, Cindy Tandiyah, Ivan Lou dan Tux by Erik Luo. Perhiasan dari Lino & Sons dengan Make Up Artist Makara dan Fedya.

Acara ini turut dimeriahkan oleh beberapa MC kondang spesialis wedding yaitu Ricky Abraham, Gultom Tan, Willy Kevinda, Andy Lee, Harry Benk, Elbert Yozar.

Sementara live music performance dari Marcella Music Entertainment, Max & Friends & Wijaya Music juga akan menghibur para pengunjung.

Untuk invitation dari Jasmine Invitation, Production House

Muti Kreasi, serta vendor LED Firefly dan KVM Lighting, Sound System Sac Sound. Gaia juga menggandeng vendor foto dan video seperti

Indigosix, Katakita, dan Owlsome Project.

"Dengan lokasi yang berada di dataran tinggi Bandung dengan pemandangan

alam yang sejuk serta pilihan venue yang unik dan beragam, The Gaia

Hotel Bandung siap menjadi destinasi bagi hari spesial Anda untuk acara

pernikahan ataupun acara istimewa lainnya," tambahnya. (N-2)