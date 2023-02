PT SIG Tuban Edukasi Pelajar Pentingnya Budaya K3

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) Tuban bersama PT United Tractors Semen Gresik (UTSG) memberikan edukasi kepada siswa SMA bertajuk Safety Goes to School.

Program tersebut dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2023. Sekolah yang menjadi sasaran dalam kegiatan tersebut Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Tambakboyo dan SMKN 3 Tuban.

Para siswa selain diberikan wawasan K3 pada kehidupan sehari-hari, juga

diberikan pengetahuan terkait keamanan dalam berkendara atau safety riding.

Kepala SMKN 3 Tuban, Shalahuddin mengaku berterima kasih kepada perusahaan yang telah memberikan edukasi kepada siswanya terkait K3. Dengan program tersebut, para siswa bakal memahami apa itu K3. Harapannya para siswa dapat menerapkan budaya keselamatan dimanapun berada.

Pada tahun ini SMKN 3 Tuban juga bakal menerapkan budaya K3 di lingkungan sekolah. "Siswa yang lulus selain mendapatkan ijazah juga

bakal mendapatkan seritifikat K3," ujar Salahuddin.

Ia juga mengatakan dengan diberikannya serifikat K3 kepada para siswa yang telah lulus dari SMKN 3 Tuban. Hal ini dengan harapan dapat mempermudah para siswa dalam melamar kerja saat telah lulus nanti.

"Kita menilai sertifikat K3 ini sangat penting untuk para siswa dalam

memasuki dunia kerja. Dan yang jelas nantinya sertifikat K3 untuk para

siswa ini bakal dikeluarkan oleh pihak yang berkopeten," jelasnya.

Petinggi UTSG, Budi Banyuarysah mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengedukasi siswa-siswi mengenai pentingnya sadar safety. Utamanya, keselamatan untuk dijadikan prioritas utama dalam segala hal pada kehidupan sehari-hari.

"Selain itu, menjaga keselamatan tidak hanya di lingkungan kerja saja, namun juga di rumah, di jalan dan di tempat lain harus tetap menjaga

keselamatan," paparnya.

Menurut dia, safety tidak hanya diterapkan pada perusahaan tapi juga bisa di rumah maupun sekolah. Sebab setiap aktivitas dalam kehidupan setiap hari itu ada bahaya dan resiko yang mengancam.

"Diharapkan, safety bisa menjadi budaya sehingga kita disiplin bahkan saat bangun tidur sampai dengan tidur lagi kita sudah terbiasa dengan safety," ujarnya.

Terpisah, Senior Manager Of Corporate Communication SIG GhoPO Tuban,

Setiawan Prasetyo mengatakan kegiatan Safety Goes to School selain

memperingati Bulan K3 Nasional juga menjadi salah satu bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat, khususnya para pelajar.

"Kita berkomitmen keberadaan perusahaan ini akan memberikan manfaat

sebesar-besarnya kepada semua elemen masyarakat. Untuk itu, kita mohon

kepada semua masyarakat untuk mendukung dan mendoakan agar SIG tetap eksis dan lancar dalan menjalankan operasionalnya," pungkasnya. (N-2)