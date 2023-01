Sambut Imlek, Artotel Group Hadirkan Oriental Galore

MENYAMBUT perayaan Imlek 2023 atau Tahun Kelinci, Artotel Group menyiapkan beberapa promo menginap serta food and beverage bertema Oriental Galore pada Februari 2023.

Vue Palace Artotel Curated memiliki paket menginap dengan harga Rp850.000 yang termasuk sarapan pagi serta all you can eat dinner pada 21 Januari 2023. Penawaran menarik ini ini dapat dipesan melalui website resmi di artotelgroup.com

Sementara untuk promo Food & Beverages hadir dalam beberapa pilihan promo, antara lain: Notes From The Street yaitu all you - cant - eat Dinner dengan harga Rp203.000 nett di The Place Restaurant

Spill The Tea.

Anda bisa menikmati tradisional Signature Artisan Purple Tea yang dibuat dengan bahan-bahan berkualitas premium serta disajikan langsung oleh mixologist terbaik di Vue Palace Artotel Curated.

Signature Artisan Purple Tea dapat dinikmati dengan harga Rp32.000 ++

Yulia Maria, Director of Marketing Communications dari ARTOTEL Group mengatakan Imlek merupakan momen spesial untuk berkumpul bersama keluarga. "Artotel Group selalu memiliki komitmen untuk memberikan pengalaman yang berbeda untuk para tamunya, baik dari promo menginap maupun F&B."

Kedua penawaran yang diberikan memiliki keunikan dan benefit masing-masing. Oleh karena itu, ARTOTEL Group ingin masyarakat bisa memiliki momen berkesan dalam merayakan hari raya imlek bersama keluarga atau kolega hanya di jaringan hotel dan restoran yang dikelola oleh ARTOTEL Group.

Sementara Hassanudin, General Manager dari Vue Palace ARTOTEL Curated menambahkan Vue Palace ARTOTEL Curated menyiapkan acara spesial yang dapat dinikmati pada perayaan lunar. "Mulai dari hidangan lunar khusus serta pertujunkan Barongsai telah kami siapkan untuk menyambut dan meramaikan hari raya cina yang dapat dinikmati oleh seluruh tamu di hotel kami.”

Keuntungan tambahan dan eksklusif terkait promo hari raya Imlek ini juga dapat dinikmati oleh tamu yang telah bergabung sebagai member dari program loyalty Artotel Wanderlust dan program membership Artotel Wanderlust Infinite.

Tamu akan mendapatkan tambahan diskon kamar sebesar 10% untuk anggota ARTOTEL Wanderlust dan diskon 15% untuk anggota ARTOTEL Wanderlust Infinite jika melakukan pemesanan kamar langsung di aplikasi ARTOTEL Wanderlust yang dapat diunduh di Google Store maupun App Store. (N-2)