Bulog Malang Gencarkan Operasi Pasar Sampai Lebaran

Perum Bulog Cabang Malang, Jawa Timur, memastikan operasi pasar (OP)

beras terus bergulir guna Menstabilisasi harga komoditas bahan pangan. Pasalnya harga beras melonjak di tengah proses pemulihan ekonomi.

"Dalam waktu dekat semua pasar di Malang Raya dan Pasuruan akan dipenuhi 500 ton beras bulog," tegas Kepala Perum Bulog Cabang Malang

Siane Dwi Agustina, Selasa (10/1).

Bahkan Bulog Malang siap memenuhi permintaan bila pasar menghendaki

tambahan beras. Saat ini stok di gudang bulog masih tersedia sebanyak

4.442 ton. Harga beras premium bulog di gudang Rp8.300 per kg, bila

dikirim sampai tempat Rp8.600 per kg karena ada biaya transportasi.

Cadangan beras sebanyak itu akan bertambah melalui proses pengadaan

melibatkan mitra kerja. Karena itu, masyarakat diminta tidak cemas

karena stok yang ada mencukupi kebutuhan.

Selama awal Januari 2023 ini, lanjutnya, sebanyak 4 ton cadangan beras

pemerintah (CBP) sudah digelontorkan ke pasar.

"Stok cukup untuk stabilisasi harga di pasar. Kami siap menambah

sekaligus memenuhi sesuai permintaan," katanya.

Ia menegaskan realisasi CBP selama 2022 sebanyak 11.000 ton dari target

8.100 ton di Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten

Pasuruan dan Kota Pasuruan.

Bulog bersama pemda pun terus menggencarkan OP guna mencegah gejolak

harga di pasar. OP diperlukan sampai Maret nanti saat memasuki Ramadan

sampai Lebaran 2023.

Pantauan di pasar, harga gabah kering panen di Kabupaten Malang semula

Rp5.000 per kg menjadi Rp5.500 per kg. Harga beras medium pun naik dari

Rp10.500 per kg menjadi Rp12.500 per kg. Sementara beras premium dalam

kemasan melonjak dari semula Rp72.000 per 5 kg menjadi Rp75.000 per kg.(N-2)