Peringatan Hari Ibu, Ganjar Serukan Peduli Perempuan dan Anak Lewat 'Garpu Perak'

GUBERNUR Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyerukan kepedulian terhadap perempuan lewat Gerakan Pria Peduli Perempuan dan Anak (Garpu Perak) dalam pengeringatan Hari Ibu yang jatuh pada hari ini, Kamis (22/12/2022).

Menurut Ganjar, isu perempuan dan anak mesti menjadi perhatian masyarakat. Sebab itu, Ganjar pun mengajak masyarakat mengkampanyekan aktivitas kebaikan pria kepada perempuan dan anak melalui 'Garpu Perak'.

"Manfaatkan medsos untuk kampanyekan kebaikan. Kampanye laki-laki peduli perempuan dan anak itu penting," kata Ganjar dalam virtual meeting, dikutip Kamis (22/12/2022).

Ganjar mengatakan, gerakan ini terinspirasi dari aktivitasnya bersama sang istri, Siti Atiqoh Supriyanti. Ganjar bercerita, kala itu dia sedang membantu istrinya dengan cara menyetrika baju.

"Saya terbiasa melakukan pekerjaan itu. Tapi, ketika saya setrika, dan istri saya iseng-iseng merekam dan meng-upload ke medsos, ternyata reaksi masyarakat beragam," katanya.

Lebih lanjut, Ganjar pun berharap para pria merealisasikan He for She dalam aktivitas nyata lewat gerakan ini. Menurut Ganjar, ada banyak perhatian yang bisa diberikan para pria, salah satunya peduli ibu hamil.

"Bumil sehat menjadi sangat penting, sehingga stunting bisa kita bereskan, yang kurang gizi juga bisa kita bereskan, dan inilah masa depan anak-anak kita yang mesti kita siapkan dari sekarang," katanya.

Sebagai informasi, Ganjar telah menjalankan program pemberdayaan perempuan di Jateng. Salah satunya Sekolah Cerdas Perempuan Masa Kini (Serat Kartini) yang mendorong sekitar 30 persen perempuan ada dalam sebuah kelompok yang dapat memengaruhi sebuah kebijakan.

Di bawah kepemimpinan Ganjar, Jateng menyandang predikat provinsi dengan kesetaraan gender terbaik di Indonesia melalui penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara empat kali berturut-turut. (OL-13)

Baca Juga: Cegah Stunting dan KDRT, Pemkot Sorong Perkuat Keterampilan Perempuan