The Luxton Bandung, Pilihan Terbaik Menginap di Akhir Tahun

KOTA Bandung, Jawa Barat, menawarkan banyak pesona di penghujung tahun. "Apabila Anda berencana untuk menghabiskan waktu di Bandung pada akhir tahun ini, maka The Luxton Bandung adalah pilihan yang tepat," ungkap Assistant Marketing Communication Manager The Luxton Bandung, Happy Mayorita, Rabu (21/12).

Menurut Happy, The Luxton Bandung menyediakan all you can eat buffet

lengkap dengan live acoustic serta christmas carol untuk menemani

merayakan malam Natal bersama orang yang tersayang. Perayaan tersebut tentu saja dilengkapi dengan dinner buffet white christmas, mencakup ragam menu super lengkap mulai dari Beef Medallion hingga dessert yang

menarik.

"Paket ini dibanderol dengan harga Rp 258.000 nett per-orang, belum

termasuk ragam diskon yang menyertainya," ujarnya.

Sementara pada malam tahun baru, The Luxton Bandung menyediakan New Years Eve Dinner Buffet : Miraculous 2023, yang dilengkapi dengan hiburan full band dan variasi grand prize mulai dari suvenir

menarik dari The Luxton Bandung, hingga voucher menginap gratis di kamar paling favorit di The Luxton Bandung, yakni Honeymoon Suite yang memiliki jacuzzi pribadi di dalam kamar.

"Dinner buffet hanya dengan harga Rp388.000 nett per-orang. Apabila Anda memesan untuk sebelum 25 Desember 2022, Anda berhak atas diskon sebesar 15% untuk pembelian," tambah Happy.

The Luxton Bandung juga masih memiliki banyak variasi fasilitas dan promo. Kunjungi http://theluxton.com/ untuk informasi dan pemesanan kamar dengan harga terbaik. Hubungi juga 022 422 0700. (N-2)