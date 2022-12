Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB Pertemukan Startup Bandung dan Investor

THE Greater Hub Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) ITB berkolaborasi

dengan Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan (LPIK) ITB, Startup Bandung, Startup Grind Bandung, Geek Hunter dan Block71 Bandung

menggelar ajang bisnis pitching terbesar secara hybrid. Meraka menghadirkan 21 startup.

Pitching ialah proses mempresentasikan ide bisnis kepada berbagai pihak, seperti investor, dengan tujuan untuk mendapatkan pendanaan.

"Enam entitas terkemuka dari pemangku kepentingan ekosistem startup di Bandung yaitu Thegreaterhub SBM ITB, LPIK ITB, Startup Bandung, Geek Hunter dan Block71 Bandung berkolaborasi untuk menyelenggarakan Bandung Startup Pitching Day 2022," kata Director Thegreaterhub Business Incubator SBM-ITB, Dina Dellyana, saat membuka acara di Bandung, Selasa (13/12).

Menurut Dina, Thegreaterbub SBM ITB sebagai inisiator mengungkap bahwa

latar belakang kegiatan tahunan ini didasari dalam rangka meningkatkan

dan menumbuhkan ekosistem startup di Indonesia. Sementara itu, bertambahnya jumlah startup di Indonesia dan sekitarnya memerlukan pendanaan namun akses terbatas.

"Acara ini juga sebagai ajang pemaparan terkait potensi yang dimiliki

startups. Mereka bisa mengembangkan fasilitasnya agar dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan kolaborasi antara pemangku kepentingan ekosistem startup di Kota Bandung," tambahnya.

Thegreaterhub SBM ITB menginisiasi kegiatan berformat Business Pitching dengan mempertemukan startup terbaik yang telah lolos seleksi administrasi dengan para investor, sehingga diharapkan startup tersebut dapat berkembang menjadi lebih baik ke depannya.

"Thegreaterhub SBM ITB dan LPIK ITB merupakan Lembaga yang didirikan untuk mendorong pemanfaatan hasil-hasil penelitian di perguruan tinggi. Kami juga bekerja sama dengan komunitas Startup Bandung yang sudah berdiri sejak 2015 dengan anggota lebih dari 100 startup yang berdomisili di Bandung," jelas Dina.

Dina menambahkan, dari 57 startup yang mendaftarkan diri, terpilih 21

startup terbaik dengan basis teknologi sebagai solusi bagi permasalahan di Indonesia. Mereka bergerak dalam bidang energy, internet of things (IoT), agri tech, nano tech, health tech, manufaktur, pendidikan, household, wisata, waste management, e-commerce, dan kecantikan.

Ke-21 startup itu ialah Gelatah, Blau Smart Cleaner, Water Coin

Indonesia, Defuture Farmer, Digital Sakola, Idemes, Bumikan, eKazbon

Sharia, Meraki Asa, SEL Ventures, Greenlabs, Sayuur, Loobbee, Nasho,

Bebeq, Tanigo, Pramitss Beauty, Saqinah.id, Muara Niaga Nusantara,

Pesan.in dan Akhira.

Dari jumlah itu terpilih 4 startup terbaik, yakni The Most Innovative : Greenlabs, The Best Pitch : Nasho, The Most

Impactful : Idemes The Most Marketable : Digital Sakola

Sementara investor yang diundang diundang ada 28, terdiri dari modal ventura dan angel investor dari dalam dan luar negeri. Mereka ialah 1982 VC, Alpha JWC Ventures, Alpha Momentum Indonesia, Antler, Arise VC, Bayu Syerli, Dream Incubator, East Venture, Endeavor, Ficus VC, Finch Capital, Future Play, Go-Ventures, Ideosource Entertainment, Javas Venture, MDI Ventures, Meet Ventures, Moonshot Ventures, Northstar, Open Space Venture, Salim Group, STRIVE, Supernovae, Sweef Capital, Telkomsel Corporate Accelerator (Tinc), TMI, Venturra Discovery, Vertex Ventures. (N-2)