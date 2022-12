Cuaca Ekstrem Picu Kenaikkan Harga Bapok Di Babel

HARGA sejumlah bahan kebutuhan pokok (bapok) di Bangka Belitung (Babel) mengalami lonjakan seiring cuaca ekstrem saat ini.

Kabid Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen Disperindag Babel, Fadjri Djagahitam mengatakan kenaikan harga ini karena faktor cuaca. Ia menyebutkan bapok yang mengalami kenaikan adalah semua jenis beras premium dari Rp12 ribu per kilo menjadi Rp12.100 per kilo.

"Untuk minyak goreng saat ini naik rata-rata Rp2 ribu per liter. Minyak goreng kemasan yang biasa dijual Rp18 ribu jadi Rp20 ribu per liter," kata Fadjri, Minggu (10/12).

Cabai merah keriting juga mengalami kenaikan Rp7 ribu per kilo dari Rp33 ribu menjadi Rp40 ribu per kilo. "Untuk cabai rawit rata-rata naik Rp10 ribu dari Rp40 ribu menjadi Rp50 ribu per kilo," ujarnya.

Kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah yakni Rp38 ribu per kilo dari harga sebelumnya Rp30 ribu per kilo.

Ia mengaku ketergantungan bapok Babel terhadap luar tinggi sekali. Sehingga sangat berpengaruh dengan harga terlebih saat cuaca ekstrem

seperti sekarang ini.

"Cuaca ekstrem, mungkin banyak petani di lurlar daerah kita gagal panen. Makanya berpengaruh terhadap harga di daerah kita, karena stok kita terbatas," ucap dia. (OL-15)