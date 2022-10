Harga Cabai Merah Anjlok Rp.28.000 per Kilogram di Pematang Siantar

HARGA cabai merah keriting di Kota Pematang Siantar, Sumatra Utara, dalam sepekan ini tampak anjlok. Dari pantauan yang dilakukan di pasar tradisional Pasar Dwikora Kota Pematang Siantar, untuk harga cabai merah keriting di kisaran Rp27.000 - Rp28.000 per kilogram.

Jika dibandingkan dengan harga cabai merah keriting dua pekan yang lalu masih di kisaran Rp35.000 - Rp40.000 per kilogram. Dan pada puncaknya harga cabai merah keriting bisa melambung hingga Rp130.000 per kilogram jika langka di pasar seperti yang terjadi beberapa bulan yang lalu.

"Saat ini lagi banjir stok cabai merah di sekitar Kota Pematang Siantar, Simalungun, dan Kabanjahe. Akibat tidak ada pengiriman cabai merah ke pulau Jawa seperti biasanya," kata Ibu Nainggolan, salah seorang pedagang sayur mayur di Pasar Dwikora atau yang dikenal dengan Pajak Parluasan Kota Pematang Siantar, Selasa (25/10).

Kendati harga cabai merah anjlok, dia mengungkapkan, untuk beberapa jenis sayur mayur justru mengalami kenaikan karena stok di pasar saat ini kosong.

"Buah kosong. Untuk buah wortel saat ini mengalami kenaikan menjadi Rp8.000 per kilogram. Padahal sebelumnya masih di angka Rp6.000 per kilogram. Kemudian untuk buah kentang juga mengalami kenaikan sebesar Rp1.000 menjadi Rp10.000 per kilogram," beber dia.

Di tempat terpisah, Direktur Utama PD Pasar Horas Jaya Kota Pematang Siantar, Togar Sehat Sihite menyampaikan perkembangan harga barang kebutuhan pokok seperti harga cabai merah keriting dan cabai rawit hijau di Pasar Horas memiliki selisih harga dibandingkan dengan harga di Pasar Dwikora meski masih dalam satu naungan PD Pasar Horas Jaya. Kedua pasar tradisional itu hanya berjarak lebih kurang 1,5 kilometer.

"Untuk harga cabai merah keriting Rp32.000 dan harga cabai rawit hijau Rp28.000 per kilogram di Pasar Horas. Sementara untuk harga cabai merah keriting di Pasar Dwikora Rp30.000 per kilometer, lalu untuk harga cabai hijau rawit Rp26.000 per kilogram," kata Togar. (AP/OL-10)