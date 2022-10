Women Economic Forum di Bali Dukung Pemberdayaan Wirausaha Perempuan

INTERNATIONAL Women Economic Forum merupakan forum internasional yang diinisiasi oleh All Ladies League (ALL) dan G100 Club India yang dilakukan secara global. Forum ini menghadirkan wadah bagi penggiat pemberdayaan perempuan untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan terkoneksi dengan komunitas perempuan dalam tujuan mempromosikan kewirausahaan dan kepemimpinan perempuan di Indonesia.

Aktif menggaungkan dukungan terhadapan perhelatan akbar G20, Sicepat Ekspres turut hadir dan terlibat dalam penyelenggaraan 74th International Women Economic Forum 2022 yang diselenggarakan oleh Womenpreneurs Indonesia Network (WIN) di The Royal Pita Maha, Ubud, Bali, pada 6-8 Oktober 2022. Dalam rangkaian acara itu, perusahaan yang diwakili oleh Wiwin Dewi Herawati selaku Chief Marketing and Corporate Communication Officer sebagai salah satu pembicara dalam seminar bertajuk Women in SME's as Driver of Economic Growth.

Ia berdampingan dengan Co-Founder President of Indian Women in Enterprise (I-WE) Philippines Priyalashmi Murugesan dan Founder of ION The Community, Belgium, Dr. Liza Van Der Stock. Wiwin menjelaskan dukungan yang diberikan oleh Sicepat Ekspres kepada pelaku UMKM khususnya wanita sebagai penggerak ekonomi bangsa.

"Kami sepakat bahwa pemberdayaan perempuan berperan penting bagi pergerakan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, perlu dukungan nyata khususnya bagi UMKM perempuan untuk bisa lebih berani, adaptif, dan inovatif. Dukungan nyata tersebut diberikan oleh Sicepat melalui loyalty program untuk seller, program CSR kepada komunitas perempuan, dan program Sanubari yang memberikan bekal ilmu dan pengetahun bagi UMKM untuk berkembang," ujar Wiwin dalam keterangan tertulis, Selasa (11/10).

74th International Women Economic Forum 2022 turut dihadiri oleh 100 pemimpin perempuan dari 19 negara di antaranya Australia, Filipina, India, Belgia, Afrika Selatan, Libanon, hingga Rusia. Bersamaan dengan pertemuan delegasi internasional, acara ini juga dilengkapi dengan agenda business matching yang membuka kesempatan bagi setiap partisipan terlibat untuk dapat memperkenalkan perusahaan dan membuka peluang kerja sama internasional. (OL-14)