Kompetisi Bersepeda Internasional Tour of Kemala 2022 Angkat Belitung

KOMPETISI bersepeda internasional bertajuk Tour of Kemala 2022 sukses digelar. Kegiatan yang digagas oleh Yayasan Kemala ini memilih Kepulauan Belitung sebagai lokasi kompetisi diikuti peserta lokal maupun mancanegara serta berlangsung tanpa kendala berarti. Selain itu, perhelatan ini juga memiliki dampak positif bagi pariwisata dan membangkitkan gairah usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) setempat.

"Kami sangat bersyukur kegiatan Tour of Kemala 2022 bisa berlangsung aman dan sukses bagi penyelenggaraannya. Lokasinya pun dipilih karena memiliki keindahan wisata yang tak diragukan lagi. Selain itu, ajang balap sepeda ini turut menumbuhkembangkan UMKM yang ada di Bangka Belitung," ungkap Ketua Pengurus Pusat Yayasan Kemala sekaligus Ketua Pelaksana Tour of Kemala 2022, Winny Agung Budi Maryoto, usai acara penutupan, Sabtu (17/9).

Tour of Kemala 2022 yang bertemakan Bersinergi untuk Negeri dirancang dengan standar balap sepeda internasional dan mendapatkan dukungan Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI). Tour of Kemala diproyeksikan menjadi agenda kegiatan tahunan dan didaftarkan ke induk organisasi internasional olahraga sepeda UCI (Union Cycliste Internationale) sebagai bagian dari UCI Grandfondo. "Harapannya, Tour of Kemala 2022 bisa menjadi ajang pengembangan sport tourism atau wisata olahraga," imbuh Winny.

Lebih jauh Winny mengatakan, Bangka Belitung dipilih sebagai tempat ajang perdana kegiatan ini menyusul wilayah tersebut memiliki keindahan alam maupun fauna. Selain gugus pantainya, Kepulauan Belitung memiliki bebatuan unik sehingga ditetapkan UNESCO sebagai global geopark. "Selain meningkatkan kecintaan pada olahraga sepeda dan mencari bibit atlet sepeda nasional, kegiatan ini bertujuan menarik pandangan mata Indonesia dan dunia ke Belitung dengan potensi wisata luar biasa serta produk UMKM lokal yang unggul," katanya.

Winny juga menyambut gembira dukungan dari Le Minerale sebagai official mineral water di acara ini. Menurutnya, pabrikan air kemasan yang memiliki mineral esensial ini dapat menambahkan semangat para peserta yang bertanding dan memastikan asupan air mineral sehat yang diperlukan untuk menjaga kebugaran dan daya tahan tubuh saat bersepeda. "Ketika bersepeda, cairan tubuh dan mineral akan berkurang. Oleh sebab itu, dibutuhkan asupan air mineral yang mengandung mineral esensial yang dapat menjaga kebugaran tubuh dan memiliki rasa yang segar," ujar Winny.

Ketua Pembina Yayasan Kemala, Juliati Sigit Prabowo, menyampaikan momen balap sepeda ini tidak hanya meningkatkan kecintaan pada olahraga sepeda dan mencari bibit atlet sepeda nasional, tetapi juga bertujuan lebih luas menarik pandangan mata Indonesia dan dunia terhadap Kepulauan Belitung. "Bangka Belitung merupakan salah satu pulau terindah Indonesia dengan potensi wisata luar biasa serta produk UMKM lokal yang unggul. Harapan kami sangat besar, Tour of Kemala 2022 dapat membawa manfaat berlapis dan multisektor, tidak hanya bagi pecinta olahraga sepeda, tetapi juga masyarakat sekitar," jelas Juliati.

Perwakilan dari komunitas sepeda Women Cycling Comunity (WCC) Nusantara, Tabitha Sumendap, mengatakan kondisi lintasan yang digunakan akan memanjakan mata. Tabitha pun menyebut Kepulauan Belitung ialah surga untuk para goweser dengan kondisi aspal yang baik ditambah dengan pemandangan yang begitu mempesona. "Kondisi aspalnya halus, lalu pemandangan dengan penghijauan juga. Belitung ibarat surga untuk para goweser," ujar Tabitha kepada awak media. Tour of Kemala 2022 memainkan dua kategori yaitu Bicycle Race 125 km untuk peserta profesional dari nasional dan internasional serta Bicycle Tour 56 km yang dapat diikuti peserta nonprofesional. (OL-14)