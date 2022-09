Harga Cabai di Klaten Melejit Terdampak Kenaikan BBM

HARGA cabai di pasar-pasar tradisional Klaten, Jawa Tengah, kembali naik setelah pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM mulai Sabtu (3/9) pukul 14.30 WIB.

Pantauan di Pasar Gede Klaten, Senin (5/9), harga cabai rawit Rp60.000 atau naik Rp10.000 per kilogram (kg). Cabai keriting yang semula Rp70.000 naik menjadi Rp80.000 per kg dan cabai merah naik Rp5.000 menjadi Rp70.000 per kg.

"Ya, hari ini harga cabai naik. Kenaikan harga ini bisa jadi akibat dari kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM," kata Triyanti, pedagang di pasar tersebut.

Sebenarnya, lanjut Triyanti, harga cabai mulai menunjukkan tren penurunan. Namun, harga bahan kebutuhan sehari-hari ini kembali bergerak naik setelah ada kenaikan harga BBM.

Komoditas cabai yang diperdagangkan di pasar tradisional ini sebaian besar adalah pasokan dari daerah luar Kabupaten Klaten. Kenaikan biaya transportasi ini penyebab harga cabai kembali naik.

Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter dan solar yang semula Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. (OL-15)