Rayakan HUT RI Ke-77, Hotel GranDhika Pemuda Semarang Gelar Promo Independence SALEbrate

HARI kemerdekaan Republik Indonesia menjadi salah satu momentum bersejarah bagi rakyat Indonesia. Hotel GranDhika Pemuda Semarang merupakan salah satu hotel yang dikelola oleh Hotel GranDhika Indonesia dibawah naungan PT. Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP) ikut memeriahkan hari jadi Republik Indonesia yang ke-77.

Promo spesial yang ditawarkan Hotel GranDhika Pemuda Semarang bertajuk “Independence SALEbrate” dengan harga kamar deluxe Rp677.000 nett / kamar / malam. Harga spesial ini berlaku untuk periode menginap pada Agustus 2022 dengan melakukan pemesanan kamar melalui website www.grandhika-hotel.com dengan menggunakan kode booking: MERDEKA77.

Harga tersebut sudah termasuk sarapan untuk 2 orang dan juga mendapatkan gratis makan siang dan kopi yang dapat dinikmati di 82 Lounge untuk 2 orang.

Tidak hanya itu, Hotel GranDhika Pemuda Semarang memiliki promo makan malam dikemas dalam tajuk “Thematic Dinner” yang tersedia di setiap sabtu malam mulai dari pukul 18.00-21.00.

Harga makan malam ini di bandrol dengan harga Rp120.000 nett / orang, tamu dapat menikmati berbagai sajian makan malam all you can eat serta dapat menikmati hiburan dari terrascoustic sepanjang makan malam.

Promo kemerdekaan ini merupakan bagian dari komitmen Hotel GranDhika Pemuda Semarang untuk terus memberikan pengalaman yang menarik kepada tamu.

"Bulan Agustus merupakan bulan kemerdekaan Republik Indonesia, dengan adanya promo kamar dan food & beverage bulan ini kami berharap tidak hanya tamu yang menginap saja yang bisa mendapatkan pengalaman terbaik di hotel kami, namun tamu dari luar yang tidak menginap pun dapat merasakan nikmatnya makan malam di malam minggu di temani alunan lagu dari terasccoustic di Kapolgha Restaurant yang ada di hotel kami.” pungkas Laudi Putri, Public Relation Hotel GranDhika Pemuda Semarang. (RO/OL-7)