Buka Gerai Baru, Sinamon Tampilkan Mural Pemberdayaan Perempuan

SINAMON yang merupakan label 'sweet pastry 'lokal asal Bali di bawah naungan Plus One Group, membuka gerai terbarunya yang berlokasi di Atlas Beach Fest, Bali.

Mengangkat konsep berbeda yaitu “To Go”, gerai dengan luas sebesar 72 meter persegi ini menawarkan menu yang sama dengan pengalaman berbeda.

Konsep “Hot Rolls Now” masih diterapkan di dalam gerai berdesain minimalis industrial tersebut, di mana para pelanggan akan disajikan fresh from the oven cinnamon rolls yang hangat dan beraroma khas Sinamon.

Sedangkan tajuk “To Go” akan memberikan pengalaman baru karena pelanggan tidak dapat bersantap di area dalam toko, melainkan diberi kesempatan untuk bisa menikmati kue gulung favoritnya sambil menyeruput minuman favorit di area luar (culinary ground).

Dua varian signature dari Sinamon yaitu OG (original) dan Cream Cheezin’ beserta 10 *special flavor yang dirilis bergantian setiap minggu tetap jadi menu andalan.

Tak ketinggalan, deretan minuman dari kopi, milkshake, hingga teh yang senantiasa menggoda.

Di dalam gerai ini Sinamon juga berdampingan dengan Manhattan Slice, gerai New York style pizza yang masih berada di naungan Plus One Group. Sehingga para pelanggan memiliki opsi makanan menggiurkan kala singgah ke Atlas Beach Fest Bali.

Alasan dipilihnya lokasi ini sebagai gerai terbarunya adalah karena destinasi ini menghadirkan beach club terbesar di Asia Pasifik yang sedang menjadi tempat tujuan terbaru para turis lokal dan mancanegara di area Pantai Berawa, Bali.

Atlas Beach Fest juga memiliki misi ingin memperkenalkan kuliner dari sejumlah label lokal untuk pariwisata Bali, sehingga alasan tersebut membuat Sinamon tertarik bergabung agar dapat bersama-sama mendukung karya anak bangsa.

“Sebagai seorang entrepreneur perempuan saya sangat senang dapat membuka toko terbaru ini, selain agar Sinamon bisa semakin dekat dengan para pencinta cinnamon rolls tetapi juga untuk memberikan lahan pekerjaan baru bagi masyarakat di Bali yang sempat kehilangan pekerjaannya di kala pandemi," kata Restiyani Hood, Founder and CEO Sinamon dalam keterangan pers, Rabu (20/7).

."inamon berencana untuk terus berekspansi, kami akan membuka beberapa toko berikutnya dengan konsep “To Go” di beberapa area di Bali, Jakarta, dan kota besar lainnya,” ujar Restiyani.

Selain konsep “To Go”, bagian luar gerai terbaru Sinamon kali ini dipercantik dengan sebuah mural yang berukuran sangat besar. Hasil karya seni tersebut adalah goresan tangan seniman perempuan, Chika Haryani.

Guratan tangan yang diberi tajuk “It will never be easy, but it’s okay” ini bercerita tentang bagaimana perempuan yang percaya akan kemampuannya dapat berdiri kuat sekaligus terus berkembang, berkat energi positif dan dukungan dari dalam diri, lingkungan, dan juga perempuan lain di sekitarnya.

Mural ini pun jadi salah satu spot paling menarik perhatian di Atlas Beach Fest karena posisinya langsung menghadap ke pintu utama.

“Saya harap cerita di balik Mural ini bisa jadi sebuah bentuk dukungan dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia,” ucap Resti. (RO/OL-09)