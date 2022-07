Hub.id Accelerator 2022 di Makassar Akselerasi Startup Indonesia Timur

KALLA turut hadir meramaikan pergelaran roadshow Hub.id yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Selasa (5/7) bertempat di Saoraja Ballroom, Wisma Kalla, Makassar. Kegiatan ini merupakan ajang untuk memperkenalkan Hub.id Accelerator 2022 yang melanjutkan kesusksesan pada edisi tahun sebelumnya.

Kota Makassar menjadi salah satu kota yang dikunjungi dalam roadshow kali ini setelah Yogyakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar. Kota Makassar dipilih karena tingginya antusiasme penggiat startup dan menjadi gerbang perkembangan ekonomi digital di Indonesia Timur.

Sejalan dengan Kalla melalui program Startup Hunt yang digelar perdana tahun ini menyambut HUT Kalla Group ke-70 tahun. Kegiatan ini juga menjadi ajang akselerasi para penggiat startup di Indonesia timur untuk menggarap sejumlah ekosistem bisnis menarik dari Kalla dan unit bisnisnya dengan total hadiah mencapai Rp50 juta untuk masing-masing pemenang. Menyambut program Startup Hunt, Kalla melakukan Workshop Series yang mengangkat masing-masing tema ekosistem yang masuk dalam kompetisi.

Chief Strategy & Technology Kalla Group Achmad Sugiarto turut hadir dalam sesi diskusi panel membahas Startup Trend di tahun 2022 & landscaping on how Indonesian Digital Start-up can cope with the trend. "Kami dalam Startup Hunt 7 Mega Ekosistem Kalla Group sangat mendukung program Kementerian Kominfo ini. Kolaborasi dengan Hub.id dan Kominfo kami yakin win-win solution untuk industri khususnya ekosistem Kalla Group. Ini sejalan dengan ide kami #aktifbersamamajubersama bertujuan menyinergikan kapabilitas dan kemungkinan strategic partnership startup yang siap masuk ke tujuh ekosistem bisnis kami di Kalla Group," ujar Achmad dalam keterangan resmi, Rabu (6/7).

Selain Achmad Sugiarto, turut hadir dalam sesi diskusi panel ialah Inspektorat Kementerian Kominfo Fajar, Ditjen Aptika Program Koordinator Hub.id Kementerian Kominfo Luat Sihombing, dan Co Founder CTO MyRobin Ardy Satria. Sesi diskusi berlangsung dengan topik yang sangat menarik dan sesi QnA dari para peserta program Hub.id ke depan. Untuk mengetahui informasi terbaru mengenai Kalla, masyarakat dapat berkunjung ke Instagram @KallaGroup, Facebook Fanpage di Kalla Group, Twitter di @KallaGroup_ID, dan Youtube Channel di Kalla Group. (OL-14)