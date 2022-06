Angkringan Enin, Kuliner Tradisional di Hotel Kolonial

BANYAK dari kita yang sangat menyukai makanan tradisional. Salah satu tempat yang menyediakan makanan tradisional adalah angkringan.

Kini, angkringan yang populer di Yogyakarta itu juga dihadirkan di Hotel De Paviljoen Bandung. Angkringan Enin merupakaan salah satu cara Hotel De Paviljoen Bandung untuk melestarikan makanan tradisional.

Menu makanan yang disajikan merupakan menu pilihan. Angkringan Enin tidak hanya menyajikan makanan yang biasa disajikan di angkringan pada umumnya, akan tetapi, Angkringan Enin juga menyajikan menu jajanan yang khas dari Kota Bandung, seperti seblak, bakso pentol, lumpia basah dan berbagai menu jajanan khas Kota Bandung lainnya.

“Mulai bulan Juni 2022 ini, Hotel De Paviljoen Bandung ingin memberikan nuansa all you can eat yang berbeda dari biasanya. Kali ini, menu pilihan yang disajikan semuanya merupakan menu tradisional. Tentu saja, semua menu juga disajikan dengan standar dari Hotel De Paviljoen Bandung.” Ujar Chef Hotel De Paviljoen Bandung, Zaenal.

Dengan adanya Angkringan Enin, Hotel De Paviljoen Bandung ingin mengajak tamu untuk merasakan santapan tradisional yang mereka suka dan rindukan tanpa rasa khawatir. Setiap makanan yang tersedia merupakan makanan dengan kualitas terbaik yang disiapkan oleh tim dengan standar kebersihan yang terjaga.

Angkringan Enin dapat dinikmati di Keuken All Day Dining atau di area Plaza Hotel De Paviljoen Bandung. Mari nikmati santapan tradisional sambil ciptakan memori menyenangkan dengan menu spesial dari Hotel De Paviljoen Bandung. (N-2)