Polres Cimahi Terapkan Sistem Satu Arah di Kawasan Wisata Lembang

POLRES Cimahi, Jawa Barat memberlakukan sistem one way di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Sistem satu arah tersebut difokuskan untuk antisipasi kepadatan arus balik liburan di kawasan wisata tersebut.

Kepolisian memprediksi puncak arus balik libur lebaran akan terjadi pada Sabtu (7/5) dan Minggu (8/5). Meski begitu pada Jumat (6/5) pergerakan kendaraan yang keluar wilayah Lembang sudah mulai terjadi.

Kapolres Cimahi, AKB Imron Ermawan mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan ratusan personel yang ditugaskan mengatur kelancaran lalu lintas di Lembang. "Kami sudah melakukan persiapan pengamanan arus balik, personel yang disiapkan kurang lebih 200 anggota yang disebar mulai dari perbatasan Kota Bandung hingga Tangkuban Parahu," katanya.

Pada H+4 lebaran, dia mengungkapkan, penerapan sistem one way selama kurang lebih 15 menit lebih sering diberlakukan dari arah Kota Bandung menuju Lembang karena masih banyaknya wisatawan yang masuk wilayah ini.

"Kita lakukan penarikan dari bawah ke atas sampai 20 kali, kemudian 10 kali tarikan ke bawah. Artinya, lebih banyak kendaraan yang ditarik ke arah atas (Lembang)," ucapnya.

Imron menyatakan, sistem one way setidaknya bisa mengurai kepadatan kendaraan hingga 50 persen di Lembang. "Sistem one way tetap kita berlakukan pada puncak arus balik besok," tuturnya.

Kepolisian meminta seluruh pengguna kendaraan lebih bersabar dan tidak emosi ketika kepolisian sedang menerapkan sistem one way karena hal ini dilakukan demi kelancaran lalulintas. "Konsekuensi one way memang seperti itu, kita tahu pasti timbul pro kontra dan ada yang tidak senang. Kita minta pengertian semua pengguna kendaraan," ucap Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Polres Cimahi Komisaris Zulkarnaen.

Sementara itu, berdasarkan data terakhir tercatat ada sekitar 18 ribu kendaraan meninggalkan kawasan Lembang pada Kamis (5/5) malam. Jumlah kendaraan yang meninggalkan Lembang hampir sebanding dengan kendaraan yang masuk kawasan ini sejak Kamis pagi yang mencapai 19 ribu kendaraan.

"Hingga tadi malam, kendaraan yang keluar dari Lembang sebanyak 18 ribu unit. Hal ini menandakan bahwa arus balik wisatawan sudah mulai terjadi," terang Kasatlantas Polres Cimahi, Ajun Komisaris Sudirianto. (OL-15)