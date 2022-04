Harga Beberapa Kebutuhan Pokok di Padang Turun

HARGA sejumlah kebutuhan pokok di Padang turun per Rabu (13/4). Meski begitu Dinas Perdagangan Kota Padang tetap menyiapkan operasi pasar jika harga kebutuhan pokok kembali bergejolak.

Harga kebutuhan pokok seperti cabai merah dari luar Sumbar turun Rp2.000 yakni dari Rp30 ribu per kg menjadi Rp28 ribu. Sementara harga cabai lokal juga turun Rp4.000, dari Rp30 ribu per kg menjadi Rp26 ribu per kg.

Sementara bawang merah justru naik Rp2.000, dari Rp28 ribu per kg menjadi Rp30 ribu per kg. Sementara beras tetap, misal varietas Anak Daro Rp14 ribu per kg, pun dengan gula Rp15 ribu per kg.

Sedangkan minyak goreng kemasan rata-rata Rp25 ribu-26 ribu per kg. Minyak goreng curah turun Rp1000, dari Rp19 ribu per kg menjadi Rp18 ribu per kg. Daging sapi harganya tetap yakni Rp140 ribu per kg.

"Minyak goreng masih kita kendalikan," kata Kadis Perdagangan Kota Padang Andree Algamar. Ia juga mengatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok masih dalam taraf wajar.

"Kita sedang penjajakan pasar murah dengan RRI," pungkasnya.(OL-5)