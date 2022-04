10 Tahun Beropersi, Media Djaya Bersama Group Raih 50 Penghargaan CSR dan PR

MEDIA Djaya Bersama (MDB) Group sudah beroperasi selama satu dekade. Bersama dua anak perusahaannya PT Mifa Bersaudara & PT Bara Energi Lestari, kini perusahaan itu menjadi industri pertambangan batubara pertama dan terbesar di Aceh yang merupakan daerah bekas konflik dan bencana tsunami.

President Director Media Djaya Bersama Group Irsan Sosiawan Gading mengatakan, menjalankan operasional pertambangan di daerah tersebut tidak mudah, bersama segenap manajemen ia mengawal dan memastikan agar aktivitas pertambangan berjalan baik, sembari menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai aturan dan qanun yang berlaku di Aceh Barat demi kesejahteraan perekonomian masyarakat Aceh.

"Salah satu bagian penting dari kehadiran grup ini adalah komitmen menjalankan program CSR mulai dari awal beroperasi. CSR merupakan komitmen kami untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (sustainable development) untuk Aceh" kata Irsan.

Irsan menyebut CSR memiliki fungsi atau peran strategis bagi perusahaan sebagai bagian dari manajemen risiko khususnya dalam membentuk katup pengaman sosial (social security) untuk mendapatkan social license to operate sehingga mampu membantu menciptakan keseimbangan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan.

"Sejak awal kita menempatkan seorang profesional saudara Azizon Nurza untuk mengawal CSR di MDB Group ini serta turut serta melibatkan Putra-Putri Aceh sebagai tim pelaksana program Community Development agar memberikan dampak positif untuk perusahaan serta kesejahteraan masyarakat sekitarnya", tutur Irsan.

Kesuksesan MDB Group dalam melaksanakan program CSR sudah mendapat pengakuan mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan International, dan hingga akhir maret 2022 ini sudah sebanyak 50 penghargaan yang diraih dalam bidang CSR & Public Relations.

"Terdapat 4 Penghargaan berturut yang diraih PT Mifa di Bulan Maret 2022 ini yakni Pengelola Komunikasi CSR Terbaik di ajang Serambi Awards 2022, Perusahaan Peduli Kearifan Lokal Aceh Dari Lembaga Panglima Laot Aceh Barat, The Best One CSR Communication Management dalam ajang Indonesia The Best One Awards 2022, dan CSR Awards 2022 Kategori Utama Dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat", tutup Irsan.

Baca juga: Lembaga Panglima Laot Aceh Barat Bangga Bersinergi dengan PT Mifa Bersaudara

Grup Head CSR, Exrel, & Corcomm PT Mifa Bersaudara Azizon Nurza secara terpisah menjelaskan bahwa terdapat 3 program Community Involvement & Development yang sudah berjalan diantaranya ialah Program One Village One Product (OVOP), Program One Village One Fruit (OVOF), dan Small Medium Enterprise (SME).

"OVOP sendiri merupakan program unggulan berbasis potensi lokal di 17 Gampong sekitar tambang dalam bidang peternakan, pertanian, & perikanan, sedangkan OVOF merupakan program pengembangan potensi 5 Gampong IUP Tambang dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi sentra buah-buahan", jelas Azizon.

Untuk SME sendiri merupakan program pembinaan UKM dalam rangka mendukung kegiatan usaha ekonomi masyarakat di wilayah operasional perusahaan dengan total penerima manfaat sampai saat ini sebanyak 30 kelompok.

Selain itu dibidang pendidikan perusahaan juga menjalankan program Beasiswa Bakti Mifa Untuk Aceh dimana semenjak tahun 2018-2021 sebanyak 88 mahasiswa & santri Aceh Barat telah menerima program tersebut dan sebanyak 34 siswa asal kabupaten Aceh Barat juga mendapatkan beasiswa pendidikan ke yayasan sukma bangsa dari tahun 2013-2016 lalu.

"Di bidang infrastruktur PT Mifa Bersaudara & PT Bara Energi Lestari selaku sister Company telah membangun 50 rumah layak huni kepada masyarakat kurang mampu sejak tahun 2019-2021, serta ikut mendukung pembangunan sarana tempat ibadah kegiatan keagamaan", Jelas Azizon.

PT Mifa Bersaudara secara berkelanjutan mendukung terwujudnya lingkungan dengan ekosistem yang baik dengan melaksanakan program konservasi penyu di Aceh Jaya, konservasi terumbu karang di Abdya, serta penaburan benih ikan, penanaman pohon, dan pembersihan sungai di Aceh Barat.

Saat ini perusahaan juga sedang membangun Cut Nyak Dhien Business Center sebagai pusat pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta agrowisata yang bernuansa Aceh dan Islamiah.

"Kita juga sedang merancang pembangunan Mifa Islamic Center (MIC) sebagai project jangka panjang untuk dijadikan sebagai pusat studi islam dan budaya Aceh, pusat pembinaan usaha kecil, menengah, dan koperasi, serta pusat pembinaan kreatifitas & kerajinan tradisional Aceh", jelas Azizon.

Lebih lanjut, baginya program-program unggulan ini tidak akan berjalan dengan baik jika tidak adanya kerjasama dengan berbagai pihak serta kerja keras tim internal perusahaan yang mampu membawa nama baik perusahaan meraih puluhan penghargaan di bidang CSR & Public Relations.

"Ini semua tidak terlepas dari keterlibatan 4 profesional asal Aceh yang selalu mensupport saya yakni Bang Abdul Manan (Dept. Head Community Relations), Pak Tengku Kaddhafi (Dept. Head CSR Planning), Pak Nazaruddin (Dept. Head CSR Implementation) dan dinda Oza Akmal Maulana (Section Head Corporate Communication", tutupnya. (A-2)