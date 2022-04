Harga Minyak Goreng Curah Turun, Sementara Tepung Terigu Naik di Pematangsiantar

1550

HARGA minyak goreng curah di pasar tradisional Pasar Horas Kota Pematangsiantar mengalami penurunan. Sementara harga tepung terigu justru mengalami kenaikan secara signifikan.

Pantauan yang dilakukan oleh Media Indonesia, Rabu (6/4) di salah satu pasar tradisional Pasar Horas yang terletak di jantung Kota Pematangsiantar rata-rata bahan pokok mengalami sedikit kenaikan meskipun ada beberapa bahan pokok justru melonjak harganya seperti tepung terigu.

Salah seorang pedagang, Delima mengungkapkan sudah hampir sepekan minyak goreng curah mengalami penurunan sementara harga minyak goreng kemasan hingga saat ini masih stabil.

"Kami dibatasi membeli minyak goreng curah oleh agen besar dan dijatah hanya dua jeriken per dua hari. Untuk saat ini kami membeli minyak goreng curah dari agen sekitar Rp15.000 per kilogram dan menjual secara eceran Rp18.000 per kilogram ke konsumen. Sementara untuk minyak goreng kemasan bantal kami membeli dengan harga Rp21.000 dan dijual ecer Rp23.000 per liter. Dan untuk minyak goreng kemasan yang berdiri dengan modal Rp22.500 dengan harga ecer Rp24.000 per liter," kata Delima, Rabu (6/4).

Sementara, Purba, pedagang berbagai jenis bahan pokok mengungkapkan menjelang Idul Fitri dan Lebaran untuk saat ini harga tepung terigu mengalami kenaikan cukup tinggi hampir 40%. "Untuk tepung terigu biasanya kami cukup hanya membeli dengan modal Rp7.000 per kilogram namun menjelang lebaran ini kami membeli sudah lumayan melonjak harganya Rp10.000 per kilogram," katanya.

Sebelumnya Plt. Wali Kota Pematangsiantar bersama Kapolres Pematangsiantar dan Tim Satgas Pangan melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak), Jumat (1/4) ke beberapa gudang sembako di Kota Pematangsiantar untuk memastikan ketersediaan stok kebutuhan bahan pokok agar mencukupi serta memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadhan.