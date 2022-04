Sanora Villa Tawarkan Suasana Asri Sanur untuk Liburan Keluarga 

SEMPAT dinobatkan menjadi The Best Beaches in Bali, Pantai Sanur memang masih menjadi primadona destinasi liburan di Bali, baik oleh turis mancanegara maupun lokal. Pasalnya Sunrise di pantai ini memang tak ada duanya, beberapa pantai di Sanur pun masuk menjadi wishlist yang wajib dikunjungi.

Hal yang sama juga diraih oleh Sanora Villa Sanur yang belum genap 2 bulan usianya sudah menyabet #1 The Hotel in Sanur oleh TripAdvisor.

Menawarkan Two Bedroom Villa dengan Private Pool dan Bathtub, Sanora Villa Sanur merupakan member baru dari keluarga besar Ini Vie Hospitality yang masuk dalam kategori Family Villa, yang berlokasi tepat di jalur strategis Jl. Bypass Ngurah Rai Sanur No. 888.

"Sehingga para wisatawan yang staycation di villa ini tak akan sulit untuk bepergian ke tujuan yang mereka inginkan. Selain itu, bagi guest yang ingin menikmati pantai, jarak Sanora Villa ke pantai terdekat pun tak lebih dari 10 menit, jika berkendara dengan sepeda ataupun motor," tulis Sanora Villa dalam keterangannya.

Baca juga :

Relaxing Family Villa tersebut berkonsep Modern Semi Tropical, dan terdapat dua lantai, yang dapat dinikmati oleh keluarga maupun teman yang menginginkan intimate villa yang nyaman, cozy, dan homie. Lantai bawah dilengkapi dengan dining dan living area serta 1 kamar tidur, juga 1 kamar tidur lagi berada di lantai atas.

Tak hanya itu, di dining dan living area pun, dilengkapi dengan kitchenette lengkap microwave, sehingga bagi guest yang ingin merencanakan masak bersama dengan keluarga dan teman, villa ini layak dijadikan wishlist utama saat staycation di Bali.

"Bagi honeymooners yang ingin merayakan honeymoon di sini, Sanora Villa Sanur juga menawarkan Honeymoon Package, Romantic Staycation Package, serta Candle Light Dinner yang manis, cocok untuk bagi pasangan yang ingin merayakan bulan madu atau anniversary," pungkas Sanora Villa. (RO/OL-7)