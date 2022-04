InterContinental Bandung Dago Pakar Menyiapkan The Grand Iftar Buffet Selama Ramadan

PADA Ramadan tahun ini InterContinental Bandung Dago Pakar menghadirkan

berbagai sajian makanan untuk berbuka puasa. Mulai dari menu khas Indonesia, Asia, Arab, hingga sajian khas barat.

Selama Ramadan, hotel juga akan tampil dengan balutan suasana Bulan Suci khas Maroko.

"InterContinental Bandung Dago Pakar senantiasa menyuguhkan pengalaman

kuliner di bulan Ramadan. Begitu juga di tahun ini yang tampil bertajuk The Grand Iftar Buffet," ungkap Executive Chef InterContonental Bandung Dago Pakar, Mahesa Nugraha, di Bandung, Jumat (1/4).

Tahun ini, tim chef menyajikan konsep dengan makanan yang lengkap dan mewah dengan menghadirkan berbagai macam pilihan makanan. Penyajian seluruh makanan itu berada di Damai Restoran.

Menurut Mahesa, sajian buka puasa lengkap dihidangkan mulai dari

takjil, yang merupakan sajian wajib saat berbuka puasa. Berbagai pilihan minuman yang tersedia seperti es cendol, aneka kolak, aneka bubur manis,serta bandrek dan bajigur menjadi pelengkap saat buka puasa.

Untuk hidangan khas lainnya yang dapat dinikmati mulai dari sajian khas

makanan Indonesia, Asian, Arabian, mulai dari makanan pembuka hingga

penutup.

"Makanan yang akan disajikan seperti seperti Morrocan Lamb Ouzy, Turkish Shis Kabab, Roasted Angus Striploin, Kambing Guling, Chinese Carving (Peking Duck, Chicken Hongkong), Chinese Mongolian Station, Middle eastern dessert station, hingga pilihan dessert seperti green tea opera, red velvet, cheese cake, carame choux, dan masih banyak lagi hidangan lainnya," lanjutnya.

Semua sajian buka puasa di bulan Ramadhan ini, ujar Mahesa dapat

dinikmati dengan harga Rp280.000++ per orang. Dapatkan juga

penawaran Buy 1 Get 1 dengan menggunakan kartu kredit Bank Mandiri untuk berbuka puasa di minggu pertama Ramadan.

Selain itu juga dapatkan diskon hingga 25% sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

"Konsep Iftar Buffet yang disajikan menggunakan konsep assisted buffet. Tim hotel akan membantu mengambilkan makanan bagi para tamu di

area buffet. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya cross

contamination untuk semua peralatan makan yang ada dan tentunya dengan

tujuan keamanan dan kenyamanan bersama," terangnya.

Yang tidak kalah menarik, jelas Mahesa, tahun ini InterContinental

Bandung Dago Pakar berkolaborasi bekerja sama dengan Garuda Indonesia mengadakan Instagram Contest. Hadiah yang disediakan terdiri dari tiket pesawat Garuda Indonesia, voucher staycation di InterContinental Bandung Dago Pakar, serta voucher makan All You Can Eat Dimsum.

Untuk informasi mengenai kontes ini dapat di akses di Instagram @intercontinental_bandung.

"Hotel InterContinental Bandung Dago Pakar berharap dengan penawaran The Grand Iftar Buffet dapat melengkapi pengalaman berbuka puasa para tamu di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Segera ajak keluarga, kerabat, ataupun pasangan untuk berbuka puasa di InterContinental Bandung Dago Pakar," tambah Mahesa.

Untuk pemesanan para tamu dapat menghubungi nomor telepon 022-878066788 atau 08112142378. (N-2)