Anggota Komisi III DPRD Desak Pemko Pematangsiantar Gelar Operasi Pasar Migor

MENJELANG Lebaran dan Idul Fitri beberapa harga bahan pokok termasuk minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan mengalami kenaikan yang cukup tajam di Kota Pematangsiantar.



Berdasarkan pantauan Media Indonesia di beberapa pusat pasar tradisional maupun warung di Kota Pematangsiantar, harga minyak curah dari Rp14 ribu per kilogram terus mengalami kenaikan menjadi Rp18 ribu - Rp22 ribu per kilogram. Sementara harga minyak goreng kemasan dari Rp17 ribu per liter menjadi Rp24 ribu per liter.



Kondisi ini tentu sangat memberatkan masyarakat golongan menengah ke bawah, terlebih lagi bagi para pedagang atau usaha kecil di bidang makanan.



Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Pematangsiantar Astronout Nainggolan mendesak Pemerintah Kota Pematangsiantar segera melakukan operasi pasar serta menggelar pasar murah. "Untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng pemerintah segera melakukan operasi pasar serta pasar murah merupakan strategi paling efektif saat ini," kata Astronout kepada Media Indonesia, Kamis (31/3).



Selain itu, Astronout juga mengajak masyarakat, khususnya Kota Pematangsiantar, untuk mengurangi konsumsi minyak goreng.



"Tidak kalah pentingnya masyarakat untuk tidak terlalu konsumtif dengan minyak goreng. Pasar minyak goreng terbesar di dunia salah satu ada di Indonesia. Untuk itu pola hidup perlu dibina dan diperbaiki akan ketergantungan dengan minyak goreng," ajak Astronout.



Sebelumnya Plt Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar, Herbet Aruan , Kamis (24/3) mengungkapkan, dalam mengantisipasi naiknya harga bahan pokok khususnya harga minyak goreng di Kota Pematangsiantar, pihaknya dalam beberapa hari ke depan akan menggelar operasi pasar di beberapa pasar tradisional serta toko yang yang ada di Kota Pematangsiantar. (AP/OL-10)