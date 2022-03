Konsistensi PT Semen Gresik Lakukan Pemberdayaan Masyarakat Dapat Pengakuan dari PWI Jateng

PT SEMEN Gresik (PTSG) menerima penghargaan PWI Jateng Award 2022 sebagai perusahaan terbaik yang konsisten memberdayakan masyarakat melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

PTSG juga dinilai sebagai perusahaan yang komitmen merawat lingkungan serta peduli kepada dunia pers, salah satunya mendukung program Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Apresiasi tersebut diserahkan Ketua PWI Jateng, Amir Machmud NS kepada Kepala Departemen Komunikasi dan Hukum PTSG, Gatot Mardiana, pada Malam

Penghargaan di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (25/3).

Senior Manajer Komunikasi dan CSR PTSG, Dharma Sunyata, menyampaikan terima kasih atas penganugerahan PWI Jateng Award 2022 sebagai bentuk apresiasi tinggi kepada Semen Gresik.

"Semoga penghargaan ini memompa semangat kami untuk terus memberdayakan

UMKM demi terciptanya masyarakat yang berkualitas, mandiri, maju, dan

sejahtera, terutama pada masa pandemi covid-19," kata Dharma, Selasa (29/3).



Rumah BUMN

Dia menegaskan, sebagai anak perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), salah satu BUMN terbesar di Indonesia, PTSG memiliki komitmen kuat untuk berpartisipasi aktif memberikan pendampingan dan bantuan kepada pengusaha kecil di wilayah operasional perusahaan.

Langkah tersebut, lanjutnya, sebagai implementasi pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yaitu pada aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Dharma, keberhasilan PTSG mengelola UMKM hingga go modern, go

digital, dan go online tak lepas dari kontribusi nyata Rumah BUMN (RB)

Rembang yang diinisiasi SIG. Di rumah inilah, para pelaku UMKM memperoleh transfer pengetahuan tentang strategi bisnis, mulai dari kemasan, administrasi, pemasaran, dan melebarkan jejaring.

Dharma mengungkapkan, pencapaian gemilang telah dibukukan oleh RB Rembang sejak berdiri pada 17 Agustus 2020. Beradasarkan catatan data Februari 2022, total jumlah transaksi yang ditorehkan RB Rembang menyentuh 8.732 kali dengan nominal menembus Rp1,34 miliar. Sementaran total mitra UMKM yang dibina yaitu 233 unit dengan daya serap tenaga kerja hingga 1.400 orang.

Kontribusi korporasi dalam pemberdayaan pelaku usaha, lanjutnya, juga dilakukan dalam bentuk pemberian apresiasi kepada pelaku UMKM melalui

Program UMKM Kokoh. Penghargaan ini diberikan kepada 10 UMKM yang terlibat aktif di RB Rembang dan mengalami transformasi teknologi dan berbagai pengembangan secara signifikan, baik secara kemasan, brand, manajemen produksi, maupun pengelolaan keuangan.

Sebanyak 10 TOP UMKM Kokoh yang terseleksi dari ratusan UMKM di Kabupaten Rembang ini, sebelumnya telah menjalani penggodokan dengan berbagai tantangan dari juri dan praktisi.

Di bagian lain, Ketua PWI Jateng, Amir Machmud mengungkapkan, PWI Jateng Award merupakan bentuk apresiasi kepada korporasi dan tokoh yang dinilai berperan signifikan sebagai penghela perubahan melalui gagasan, inovasi, serta komitmen pembangunan untuk kebermanfaatan bagi masyarakat.

"PT Semen Gresik pabrik Rembang sangat memenuhi kriteria penilaian

berjenjang dengan melibatkan PWI kabupaten dan kota. Korporasi ini memberikan keteladanan dan inspirasi dalam memberdayakan UMKM, peduli pada lingkungan dan memberikan kontribusi dalam kegiatan penguatan kapasitas SDM wartawan," tandas Amir. (N-2)