Rayakan Tahun Baru Imlek 2022 dengan Paket All You Can Eat Dim Sum di HARRIS Hotel & Conventions Ciumbuleuit Bandung

DALAM rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2022, HARRIS Hotel & Conventions Ciumbuleuit Bandung meluncurkan paket menu khusus dengan konsep buffet.

Bertajuk All You Can Eat Dim Sum, paket ini diselenggarakan pada 31 Januari 2022. Paket menu buffet dengan menu andalan dim sum ini akan menambah pengalaman baru para tamu ketika menginap atau hanya sekadar berkunjung dan bersantap di HARRIS Hotel & Conventions Ciumbuleuit Bandung.

Aneka sajian menu dim sum berkualitas tinggi disuguhkan demi memanjakan selera bersantap para tamu. Di antaranya hakau ayam yang terbuat dari kulit pangsit tipis dan diisi dengan adonan ayam.

Jenis lain ialah lumpia kulit tahu yang merupakan salah satu dim sum yang bertekstur lembut, empuk dan gurih, serta dilapisi kulit tahu, sehingga memberikan cita rasa renyah dan gurih.

Sementara angsio ceker ayam adalah salah satu menu dim sum yang menggunakan ceker ayam sebagai bahan dasarnya dan dicampur dengan bumbu gurih, pedas dan manis.

Jangan lupakan juga chasiew paw yang terkenal dengan menu makanan pada saat Imlek, yaitu pau dengan isian ayam dan berbagai macam saus sebagai salah satu menu pelengkap di All You Can Eat Dim Sum by HARRIS Ciumbuleuit.

Suguhan lain ialah menu carbo yang terdiri dari nasi putih, nasi goreng, mi goreng dan bihun. Disajikan juga menu bubur, salad dan berbagai macam kue yang tentunya sangat lengkap dan lezat.

Menu buffet All You Eat Dim Sum dalam rangka menyambut Hari Imlek 2022 ini akan diadakan di HARRIS Juice Bar (area Lobi).

“Program ini terinspirasi dari makanan khas Imlek yang memang mempunyai berbagai menu yang lezat dan lengkap, sehingga kami menghadirkan All You Can Eat Dim Sum sebagai salah satu pilihan barubagi para tamu yang ingin menikmati sensasi dim sum dengan konsep buffetdi HARRIS Hotel & Conventions Ciumbuleuit Bandung,” ungkap Dian Anggraeni, Manager HARRIS Hotel & Conventions Ciumbuleuit Bandung.

Bagi para pecinta kuliner dim sum dan ingin mencicipi langsung kelezatannya, All You Can Eat Dim Sum ini tersedia hanya di HARRIS Hotel & Conventions Ciumbuleuit Bandung dan dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu Rp78.000 per paket.

Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan, Anda dapat mengunjungi instagram @harris_ciumbuleuit dan menghubungi melalui Whatsapp di nomor : 022-8206-8222.