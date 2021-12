Studi Kasus Komitmen dan Investasi Asian Agri, Tingkatkan Kesejahteraan Petani

ASIAN Agri, Grup Royal Golden Eagle, telah ditunjuk oleh tim Investasi Pertanian Bertanggung Jawab ASEAN (ASEAN RAI), sebagai perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan taraf hidup petani kelapa sawit.

Asian Agri juga dikenal sebagai salah satu perusahaan kelapa sawit terkemuka dengan jumlah petani kelapa sawit terbesar di Indonesia.

Melalui publikasi studi kasus yang dilakukan, Asian Agri bersama

dengan Grow Asia ingin berbagi pembelajaran dan menguraikan

keberhasilan program kemitraan Asian Agri yang telah membantu 30.000

petani kelapa sawit di Indonesia.

Sorotan utama dari studi kasus meliputi kemitraan sukses Asian Agri

dengan petani mitranya. Termasuk keterlibatan antara perusahaan dengan

petani mitra dalam mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan untuk

melakukan replanting (peremajaan) dan penerapan model bagi hasil guna

mendorong rasa tanggung jawab bersama.

Selain itu, Asian Agri telah memanfaatkan teknologi dan pelatihan bagi

petani mitra untuk mengintensifikan produksi (melalui penanaman

kembali di lahan yang sama) untuk meminimalkan kemungkinan deforestasi

dan degradasi. Asian Agri terus membangun kemitraan swasta-publik yang

kuat buat memastikan program pemerintah dan skema pendanaan akan

membantu mengatasi tantangan di lapangan.

"Mendorong lebih banyak petani kelapa sawit untuk melakukan peremajaan merupakan elemen penting dari strategi bisnis kami. Karena itu kami

harus memahami apa saja yang dibutuhkan oleh petani agar mereka berhasil melakukan replanting," ungkap Managing Director Asian Agri

Kelvin Tio dalam rilisnya, Rabu (15/12).

Dia menjelaskan, komitmen keberlanjutan yang telah dilaksanakan Asian

Agri merupakan wujud dari nilai perusahaan.

"Di Asian Agri, kami bekerja dan menganut nilai-nilai inti kami. Yaitu

5 C, yakni baik untuk masyarakat (good for community), baik untuk negara (good for country), baik untuk iklim (good for climate), baik untuk pelanggan (good for customer), dan baik untuk perusahaan (good for company). Kami terus berupaya untuk menghasilkan produk kualitas terbaik dan produktivitas tertinggi sekaligus menurunkan biaya ekonomi, lingkungan, dan sosial," tambah Kelvin Tio.

Dia menjelaskan, Asian Agri yang mengayomi 30 ribu petani plasma dan

mengelola 60 ribu hektare kebun kelapa sawit di Jambi dan Riau, pada

2017 telah meluncurkan program Komitmen Kemitraan Satu Banding

Satu, yang memungkinkan pengelolaan satu hektare lahan petani sebanding

dengan satu hektare lahan inti Asian Agri.

Melalui program tersebut Asian Agri menyediakan pasar untuk

mempermudah petani dalam menjual hasil panen. Asian Agri juga

memberikan dukungan berkelanjutan meningkatkan hasil perkebunan

mereka, melalui pelatihan serta bantuan peralatan modern.

Selain itu, petani mitra mendapatkan pemasukan alternatif pada masa tunggu peremajaan.

Pada 2020, sebagai bagian dari Komitmen Kemitraan Satu banding

Satu, Asian Agri menginvestasikan sekitar US $2,7 juta ke dalam

program kemitraan petani. Dana itu digunakan untuk membiayai 200-an staf ahli lapangan, insentif tunai untuk produktivitas yang lebih berkualitas, dan pembagian premi minyak sawit bersertifikat untuk Roundtable on Sustainale Palm Oil (RSPO) dan International Sustainability and Carbon Certification (ISCC).

ASEAN RAI menerbitkan Pedoman untuk Mempromosikan Investasi

Bertanggung Jawab di bidang pangan, pertanian, dan kehutanan,

merupakan sebuah kerangka kerja kontekstual regional yang memastikan

investasi swasta mencapai target pembangunan sekaligus meminimalkan

dampak negatif.

Pedoman ini diadopsi oleh Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN (AMAF)

pada 2018. Grow Asia adalah platform multi-stakeholder yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan di kawasan ASEAN. (N-2)